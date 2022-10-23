Военный самолет упал на жилой дом в Иркутске, об этом сообщил губернатор региона Михаил Кобзев. В телеграм-каналах публикуются записи, на которых, предположительно видно пожар, начавшийся после крушения.
Видео ⟩ Самолет упал на жилой дом в Иркутске
«По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по улице Пржевальского упал самолет категории СУ. Выехал на место», – сообщил губернатор Кобзев.
По данным СМИ, это Су-30, который вылетел с авиазавода. ЧП произошло в микрорайоне Ново-Ленино.
Российские СМИ сообщают о гибели двух пилотов, другой информации о погибших и пострадавших нет.
«Во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30. Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется», – передает МЧС России.
Позднее глава Иркутской области опубликовал видео с места крушения и подтвердил, что оба летчика погибли. По его словам, из местных жителей никто не пострадал. Частный дом в 100 квадратных метров был рассчитан на проживание двух семей. Людей в доме в момент ЧП не было, указали в ГУ МЧС.
Местное издание «Твой Иркутск» сообщает, что летчики могли задохнуться в полете. «Проходили летные испытания – летали два борта Су-30СМ. Один сел, второй продолжал летать, экипаж 20 минут не выходил на связь. Второй самолет поднялся в воздух и приблизился к самолету, не выходившему на связь. Летчики увидели, что экипаж сидит, свесив головы – предположительно, летчики задохнулись. Когда топливо закончилось, самолет рухнул в районе Ново-Ленино, экипаж погиб», — приводит подробности издание.
Момент крушения самолета попал в поле зрения камеры авторегистратора.
СК РФ: на борту упавшего Су-30 не было боекомплекта
Потерпевший крушение Су-30 в Иркутске принадлежал авиапредприятию и выполнял испытание без боекомплекта, сообщили в Следственном комитете РФ.
По факту падения самолета возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Не первый случай
Неделю назад в результате падения истребителя-бомбардировщика Су-34 в городе Ейск в Краснодарском крае, по последним данным, погибли 15 человек, в том числе трое детей. При падении военный самолет задел девятиэтажный жилой дом. Сегодня появилось видео момента крушения.