Видео ⟩ Самолет упал на жилой дом в Иркутске

«По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по улице Пржевальского упал самолет категории СУ. Выехал на место», – сообщил губернатор Кобзев.

По данным СМИ, это Су-30, который вылетел с авиазавода. ЧП произошло в микрорайоне Ново-Ленино.

Российские СМИ сообщают о гибели двух пилотов, другой информации о погибших и пострадавших нет.

«Во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30. Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется», – передает МЧС России.

Позднее глава Иркутской области опубликовал видео с места крушения и подтвердил, что оба летчика погибли. По его словам, из местных жителей никто не пострадал. Частный дом в 100 квадратных метров был рассчитан на проживание двух семей. Людей в доме в момент ЧП не было, указали в ГУ МЧС.

Местное издание «Твой Иркутск» сообщает, что летчики могли задохнуться в полете. «Проходили летные испытания – летали два борта Су-30СМ. Один сел, второй продолжал летать, экипаж 20 минут не выходил на связь. Второй самолет поднялся в воздух и приблизился к самолету, не выходившему на связь. Летчики увидели, что экипаж сидит, свесив головы – предположительно, летчики задохнулись. Когда топливо закончилось, самолет рухнул в районе Ново-Ленино, экипаж погиб», — приводит подробности издание.

Момент крушения самолета попал в поле зрения камеры авторегистратора.

СК РФ: на борту упавшего Су-30 не было боекомплекта

Потерпевший крушение Су-30 в Иркутске принадлежал авиапредприятию и выполнял испытание без боекомплекта, сообщили в Следственном комитете РФ.

По факту падения самолета возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Не первый случай