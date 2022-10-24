Насильственные инциденты, произошедшие на прошлой неделе в Пярну, потрясли общественность. В соцсетях стали распространяться видео, на которых засняты жестокие разборки подростков. Пярнуская полиция прокомментировала инциденты в интервью Elu24.
Полиция о шокировавшем общественность инциденте с избиением: две девочки задержаны
В соцсетях массово распространяются шокирующие и жестокие видео из Пярну, где несколько девочек-подростков применяли физическую силу для издевательств над несовершеннолетней. Жертву толкают и бьют ногами в лесу. Инцидент произошел в прошлый понедельник, 17 октября.
В интервью Elu24 глава Пярнумааской региональной группы Пярнуского отделения полиции Тыну Кивис подробно рассказал об инцидентах, произошедших в летней столице на прошлой неделе.
По словам Кивиса, в прошлый понедельник, 17 октября, Пярнуская полиция получила сообщение о том, что между девочками произошла драка. «Сразу же приступили к обсуждению и раскрытию этого дела, а на следующий день совершившие его лица были задержаны», – подтвердил Кивис в видеоинтервью.
«Полиция рано узнала о произошедшем, но видео уже распространились по соцсетям, а пострадавшей было очень некомфортно находиться в кадре. Публикации с видеозаписями происшествия привлекли внимание разных групп в соцсетях, мы это замечаем. В Пярну у нас есть свой веб-полицейский. Отправьте ему эти публикации, чтобы мы спасли пострадавшую девочку от неприятной ситуации», – сказал Кивис и отметил, что эти видео не должны распространяться.
Похожий инцидент произошел в воскресенье, 23 октября. «В Пярнумаа в волости Тори в квартире 15- и 14-летние девочки избили 12-летнюю девочку, которая получила травмы. К счастью, травмы обеих девочек несерьезны. В обоих случаях известно, что нападавшие и потерпевшие были знакомы друг с другом, но по имеющейся информации эти два случая не связаны».
«Это дети, они очень молоды и не имеют большого отношения к актам насилия», – пояснил Кивис, но добавил, что девочки иногда не возвращались домой и употребляли алкоголь.
Сейчас причастных к инциденту девочек допрашивают. Позже совместно с прокуратурой будет решаться дальнейшая судьба подозреваемых. В ходе допроса несовершеннолетняя девочка, пострадавшая от насилия, дала показания в отделении полиции.
«Сегодня эти двое (вышеупомянутые 15-летняя и 14-летняя девочки – прим. ред.) задержаны на 48 часов», – подтвердил Кивис.
Сегодня в редакцию Kuuuurija и Elu24 поступили десятки наводок о проблемных молодых людях из Пярну, которые не боятся полиции. По словам Кивиса, это обобщения.
Раннее выявление – залог успеха
«Я считаю, что это обобщение. Безусловно, это нас беспокоит, потому что люди видят инциденты и тревожатся. Но если оглянуться назад, то все не так страшно: эти молодые люди взрослеют, ими занимаются. Есть истории успеха, когда свой вклад внесли разные органы власти, спецпроекты», – перечисляет Кивис.
«К сожалению, бывают ситуации, когда некоторые молодые люди заходят слишком далеко, и тогда нам приходится разбираться с ними более серьезно. Ключом к успеху является ранее выявление. Действительно, предотвратить все подобные ситуации не получается, но необходимо прилагать усилия, чтобы их не допустить», – подчеркнул Кивис.
Какое наказание может ожидать подростков? «Уголовный кодекс допускает лишение свободы лиц старше 14 лет. [...] Но в случае с подростками, часто это осложняется тем, что несовершеннолетний может не понимать степени тяжести, связи или запрета своего поступка. Поэтому выбор наказания должен быть адекватным – таким, чтобы подросток его понимал и не допускал подобного в будущем», – сказал Кивис.
Ребенок старше 14 лет самостоятельно несет ответственность за проступок. «Но на самом деле в процессе участвует и семья. Важно сотрудничать с родителями, важно их поддерживать, так как помощь нужна обоим. Что должен сделать родитель в последующие дни, месяцы, чтобы ребенок не повторил ошибок? Участие родителей – это очень важно», – отметил Кивис.