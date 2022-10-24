Полиция о шокировавшем общественность инциденте с избиением: две девочки задержаны

«Это дети, они очень молоды и не имеют большого отношения к актам насилия», – пояснил Кивис, но добавил, что девочки иногда не возвращались домой и употребляли алкоголь.

Сейчас причастных к инциденту девочек допрашивают. Позже совместно с прокуратурой будет решаться дальнейшая судьба подозреваемых. В ходе допроса несовершеннолетняя девочка, пострадавшая от насилия, дала показания в отделении полиции.

«Сегодня эти двое (вышеупомянутые 15-летняя и 14-летняя девочки – прим. ред.) задержаны на 48 часов», – подтвердил Кивис.

Сегодня в редакцию Kuuuurija и Elu24 поступили десятки наводок о проблемных молодых людях из Пярну, которые не боятся полиции. По словам Кивиса, это обобщения.

Раннее выявление – залог успеха

«Я считаю, что это обобщение. Безусловно, это нас беспокоит, потому что люди видят инциденты и тревожатся. Но если оглянуться назад, то все не так страшно: эти молодые люди взрослеют, ими занимаются. Есть истории успеха, когда свой вклад внесли разные органы власти, спецпроекты», – перечисляет Кивис.

«К сожалению, бывают ситуации, когда некоторые молодые люди заходят слишком далеко, и тогда нам приходится разбираться с ними более серьезно. Ключом к успеху является ранее выявление. Действительно, предотвратить все подобные ситуации не получается, но необходимо прилагать усилия, чтобы их не допустить», – подчеркнул Кивис.

Какое наказание может ожидать подростков? «Уголовный кодекс допускает лишение свободы лиц старше 14 лет. [...] Но в случае с подростками, часто это осложняется тем, что несовершеннолетний может не понимать степени тяжести, связи или запрета своего поступка. Поэтому выбор наказания должен быть адекватным – таким, чтобы подросток его понимал и не допускал подобного в будущем», – сказал Кивис.