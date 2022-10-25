Соратники Байдена по партии призвали его к переговорам с РФ

По мнению авторов послания, Байден наряду с продолжением военной и финансовой помощи Украине должен начать прямые переговоры с Россией, чтобы найти «реалистичные рамочные условия для прекращения огня», поскольку альтернативой дипломатическому решению станет затяжная война с катастрофическими и не просчитываемыми рисками, передает DW.

Ослабление санкций и гарантии безопасности

Подписанты обращения полагают, что рамочные условия должны включать ряд стимулов для прекращения войны, в том числе ослабление санкций против России и согласование совместно с мировым сообществом гарантий безопасности свободной и независимой Украины, приемлемой в первую очередь для самих украинцев.

Как отмечает The Washington Post, это первый случай, когда группа соратников Байдена по партии призывает его резко сменить курс в отношении войны в Украине.

В Белом доме не готовы поддержать инициативу конгрессменов

В Белом доме и Госдепартаменте США, комментируя письмо конгрессменов-демократов, дали понять, что Джо Байден по-прежнему против прямых переговоров с Россией. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сказал, что переговоры с Россией без участия Украины по-прежнему невозможны. Со своей стороны пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не видят признаков готовности России вести диалог и прилагать дипломатические усилия.