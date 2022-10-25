Значение выборов в США ⟩ «Поддержка стран Балтии и Украины останется сильной, если демократы выиграют»

– Если получат большинство республиканцы, значит, Трамп вернется через 2 года? Каковы шансы оппонентов демократов на победу?



– Каковы шансы демократов на сохранение большинства? Позвольте мне быть настолько простым, насколько я могу. Я почти уверен, что республиканцы получат контроль над Палатой представителей. Но в Сенате на данный момент у них мало людей. Шансы на их победу там примерно 50 на 50. Это похоже на подбрасывание монеты. По сути все сводится к нескольким важным штатам. Нью-Гэмпшир. Если республиканцы получат место в сенате от Нью-Гэмпшира, то велика вероятность, что они смогут получить большинство. Но демократическая победа более велика, если мы перемещаемся на Средний Запад. Пенсильвания, Висконсин и Огайо. Если демократы выиграют все три из этих штатов, это будет очень хорошая ночь для них. Если они выиграют два из этих трех штатов, это будет для них нормально. Северная Каролина также вписывается в эту категорию. На Западе демократам нужно будет побеждать в Аризоне и Неваде. Остальные сенатские гонки в основном неконкурентные. Большинство действующих лиц, будь то демократы, такие как Чак Шумер или Алекс Падилла в Калифорнии, или республиканцы, такие как Том Коттон в Арканзасе или Тим Скотт в Южной Каролине, легко переизберутся.