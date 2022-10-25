До выборов в Конгресс США остается две недели. Промежуточные выборы завершатся 8 ноября. По разным оценкам, Демократическая партия рискует потерять большинство и в Палате представителей, и в Сенате. Ситуацию специально для Rus.Postimees анализирует политолог из Нью-Йорка.
Значение выборов в США ⟩ «Поддержка стран Балтии и Украины останется сильной, если демократы выиграют»
Лектор школы международных и общественных отношений Колумбийского университета, эксперт Института войны и мира при Колумбийском университете, политолог Линкольн Митчелл рассказал о значимости американских выборов 2022 года, их влиянии на войну Путина с Украиной и поддержку стран Балтии со стороны администрации Джозефа Байдена.
– Восьмого ноября в США пройдут выборы в обе палаты парламента, нижнюю - Палату Представителей, и верхнюю – Сенат. И первый вопрос – «для обывателей». Почему вообще промежуточные выборы в США так важны ? На что внутри США влияет исход этой схватки демократов и республиканцев?
– Эти выборы очень важны для американского народа, потому что, если республиканцы победят в любой палате Конгресса, что весьма вероятно, администрация Байдена больше не сможет принять какой-либо значимый закон. Если республиканцы победят в Сенате, что менее вероятно, президент Байден не сможет назначать судей Верховного суда или других федеральных судей, а в американской системе Верховный суд чрезвычайно важен.
Если демократы смогут контролировать обе палаты Конгресса, что маловероятно, тогда администрация Байдена сможет продолжать принимать законы и реализовывать свою повестку дня. Так что ставки очень высоки, потому что это касается вопросов, начиная от изменения климата и заканчивая правами на аборт и реформой оборота оружия (одни из самых актуальных для текущей политической повестки США вопросов – прим.ред.). На карту поставлена и остальная часть законодательной повестки администрации Байдена. Другой момент заключается в том, что, если республиканцы получат контроль над Конгрессом, Конгресс потратит свое время на расследование и преследование президента-демократа за воображаемые скандалы и действительно сделает администрацию Байдена недееспособной или неспособной функционировать.
– Если демократы сохранят большинство, значит и Байден с нами останется до своих 86 лет (его возможный второй президентский срок завершится в 2028 году в случае переизбрания, 20 ноября президенту США исполнится 80 лет – прим.ред.)? Или победа демократов даст дорогу условной «Камале Харрис»?
– Я считаю, что, если демократы сохранят большинство, Байден будет баллотироваться в президенты в 2024 году. И я верю, что он сделает это независимо от того, сохранят ли демократы большинство. Хотя я не могу знать этого наверняка. Это лишь мое мнение, но все, с кем я говорил об этом в Вашингтоне, считают так же. Но также я слышу от многих людей, близких к президенту, что возраст — это реальная проблема. Он не молодой человек, ему скоро исполнится 80 лет, и это видно. Тем не менее я чувствую, что он снова будет участвовать в выборах президента. И, если это случится, у него очень хорошие шансы на победу.
– То есть госпоже Харрис остается надеяться на природу, если у нее вообще есть президентские амбиции? Ведь если Байден окажется недееспособен, именно она становится 47-м президентом.
– Да, если что-то случится с Байденом, Харрис станет президентом, но если Байден будет переизбран, Харрис станет фаворитом в выдвижении от Демократической партии в 2028 году. У нее будут трудные праймериз, но она будет в сильной позиции, особенно если она может снова представиться американскому народу и сыграть более важную роль в управлении очень старым президентом.
– «Мировой тур» Пелоси перед этими выборами был удачным? Она ходила по углям на Тайване, «заглянула на огонек» в Армению.
– Я не знаю, чего она добилась после посещения Тайваня, несмотря на то что это была публичная история. Но я почти уверен, что администрация Байдена молчаливо одобрила это. Нэнси Пелоси не собирается вот так перечить Джо Байдену. Она слишком умна для этого.
– Я о том, что это все выглядело, как предвыборный пиар. Разжигание страстей в проблемных регионах, демонстрация смелости яркого представителя демократов. Это как помогло рейтингам демократов?
– Важно признать, как мало американцев обращали внимание на международные поездки Пелоси. Это не стало вопросом выборов.
– Если получат большинство республиканцы, значит, Трамп вернется через 2 года? Каковы шансы оппонентов демократов на победу?
– Каковы шансы демократов на сохранение большинства? Позвольте мне быть настолько простым, насколько я могу. Я почти уверен, что республиканцы получат контроль над Палатой представителей. Но в Сенате на данный момент у них мало людей. Шансы на их победу там примерно 50 на 50. Это похоже на подбрасывание монеты. По сути все сводится к нескольким важным штатам. Нью-Гэмпшир. Если республиканцы получат место в сенате от Нью-Гэмпшира, то велика вероятность, что они смогут получить большинство. Но демократическая победа более велика, если мы перемещаемся на Средний Запад. Пенсильвания, Висконсин и Огайо. Если демократы выиграют все три из этих штатов, это будет очень хорошая ночь для них. Если они выиграют два из этих трех штатов, это будет для них нормально. Северная Каролина также вписывается в эту категорию. На Западе демократам нужно будет побеждать в Аризоне и Неваде. Остальные сенатские гонки в основном неконкурентные. Большинство действующих лиц, будь то демократы, такие как Чак Шумер или Алекс Падилла в Калифорнии, или республиканцы, такие как Том Коттон в Арканзасе или Тим Скотт в Южной Каролине, легко переизберутся.
Что касается вашего вопроса про возможное возвращение Трампа через два года, то этот вопрос не так сильно зависит от того, что произойдет на выборах 8 ноября. Скорее всего Трамп будет кандидатом от республиканцев в 2024 году. Но я считаю, что ему будет трудно избраться. Я не думаю, что Трамп выиграет выборы в 2024 году. Тем не менее, когда он проиграет, он еще раз заявит о фальсификации выборов. И у нас будет сценарий, похожий на тот, что был в январе 2021 года (захват Капитолия сторонниками Трампа – прим.ред.). Но, возможно, что повторение таких событий будет еще хуже.
– Очевидно, что «трампизм» - не разовая история. Что в этом смысле изменилось за два года, с тех пор, как США смогли справиться с президентом Трампом?
– Я не могу сказать наверняка, что сейчас мешает реваншу популистов и неучей. Но их движение очень сильное. Основная их претензия состоит в том, что есть люди, которые хотят превратить Америку в мультикультурную, социал-демократическую страну. И на самом деле они правы, Демократическая партия стала такой партией. Сегодня она гораздо больше похожа на левоцентристскую европейскую партию, чем когда-либо. Настоящее расовое равенство сегодня намного больше, чем когда-либо, и большую часть белой консервативной Америки это ужасает. И эта борьба действительно остается сердцевиной американской политики. На самом деле есть возвращение к мотивам Гражданской войны XIX века.
Трамп взял этот старый импульс и подтолкнул его, соединив это с почти культовой лояльностью к своей личности, которая откровенна движима жестокостью. Ненависть стала востребована как никогда в прошлом. Запрос на эти настроения ставит Соединенные Штаты в очень опасное положение. Трампизм не исчезнет.
– Так как с этим работают демократы? Что конкретно сделано за два года для минимизации этих рисков? Или хотя бы что нужно, для купирования этих проблем, и есть ли ресурсы у демократов для этой работы?
– Короткий ответ на этот вопрос заключается в том, что демократы очень мало сделали для уменьшения угрозы трампизма. Произошли серьезные институциональные или правовые изменения, направленные на обуздание угроз демократии, исходящих от культа MAGA (Make America Great Again — лозунг, использующийся американскими политиками, преимущественно Дональдом Трампом — прим.ред.).
– Как изменится политика США в Европе и в Украине в случае победы республиканцев? Страны Балтии что теряют, в случае победы республиканцев?
– Это кажется очень серьезным вопросом для ваших читателей. Демократическая партия во главе с президентом Байденом едины в поддержке Украины, и в поддержке НАТО, и в противостоянии с Путиным. Здесь нужно честно признать, что позиция по Путину у демократов такой была не всегда. Ситуация изменилась уже во время президентства Байдена. При большинстве демократов в обеих палатах Конгресса можно ожидать, что американская поддержка Украины для стран Балтии и НАТО будет очень сильной. Если же республиканцы будут контролировать хотя бы одну палату Конгресса, это всё будет под вопросом.
Теперь я хочу внести ясность. Республиканская партия расколота. Многие люди там разделяют сильную оппозицию Путину. Другие за мощную поддержку Украины. Но есть сильная фракция, которая не поддерживает обе эти фракции в республиканском большинстве. И фракция, которая не поддерживает Украину, вероятно, будет более сильной.
Так что, если республиканцы получат контроль над Палатой представителей, поддержка Украины может продолжиться, но президенту Байдену будет труднее получить эту поддержку. Это точно нехорошо для Украины, если отвечать на ваш вопрос.
– Почему фракция, которая не поддерживает Украину, набирает силу? Кто лица этой фракции? Рендал Пол?
– Сенаторы, такие как Рэнд Пол, и члены Палаты представителей, такие как Марджори Тейлор Грин, являются лидерами этой фракции. В целом они не поддерживают Украину из-за искренней уверенности в том, что США не должны быть так сильно вовлечены в дела остального мира, а также из-за того, что их мировоззрение не рассматривает Путина как угрозу, но воспринимает Украину, как проект Демократической партии.
– Можно сказать, что война в Украине делает страны Балтии менее защищенными с точки зрения поддержки из США? Ведь основные ресурсы США сегодня уходят Киеву. И значит ли это, что, если с приходи республиканцев Украине достанется меньше, страны Балтии получат больше?
– Членство в НАТО очень важно, так как это помогает странам Балтии. Однако еще один срок Трампа, или подобного представителя республиканцев, в целом поставит под угрозу сохраняющуюся приверженность США НАТО.
– Кто и как использовал тему войны Путина с Украиной на этих выборах?
– Война с Украиной как не поднималась в предвыборной борьбе, так и не поднимается до сих пор. Есть лишь некоторые кандидаты-республиканцы, обычно не участвующие в конкурентных выборах, которые заявили, что если они выиграют, то не поддержат Украину. Эта тема звучала лишь в борьбе за кресло сенаторов от Пенсильвании и Висконсина.
– То есть сами демократы не объясняют избирателям на что они тратят миллиарды долларов где то на пространстве бывшего СССР?
– Это верно. В целом внешнеполитические элиты США плохо объясняют сложный политический курс американскому народу. Байден достаточно хорошо объяснил позицию США, но не убедил американский народ в том, что США должны взять на себя бессрочные обязательства перед Украиной.
– Как понять слова того же Обамы, что «есть пределы помощи Украине и нельзя допустить перехода конфликта из российско-украинского в конфликт Россия-НАТО»? Тема с Украиной настолько раздражает обычных американцев, что нужны вот такие «маневры» перед днем голосования?
– Я не думаю, что эта тема станет большой проблемой до дня выборов. Американцы просто не ориентированы на войну с Украиной, судя по данным опросов. А если выйти на улицу и поговорить с простыми американцами, то обычные люди вроде понимают, почему мы поддерживаем Украину. Но при этом всегда есть американское нежелание, возвращаясь к опыту во Вьетнаме, ввязываться в долгую войну где-то еще. И вы знаете, что президент Байден был очень осторожен в этом и говорил, что США не будут использовать свои войска.
Мы отправляем оружие, я надеюсь, мы продолжим отправлять оружие. Да, это стоит денег, но это деньги, которые мы должны потратить в данный конкретный момент. Так что это еще не стало проблемой в этой предвыборной кампании, не стало тем, что уже раздражает простых американцев, которые начинают беспокоиться об этих деньгах. Пока еще мы можем тратить 10 миллиардов здесь, 10 миллиардов там. Но по мере затягивания этой войны, этот вопрос потенциально может подорвать американскую поддержку среди населения. Что, конечно, поможет республиканцам и поможет Дональду Трампу. И, на мой взгляд, это худший сценарий. И для Украины и для Прибалтики ну и конечно для США.
– Так о чем же тогда говорил Обама? О том, что вопрос помощи Украине станет проблемой к выборам президента 2024 года?
– Да. Я ожидаю, что именно так и будет. У США нет аппетита к продолжению очередной бесконечной войны. Часть будущей стратегии США будет заключаться в том, как ограничить действия США в Украине.
– Какой результат этих выборов максимально выгоден Киеву в его противостоянии Путину и для солидарных усилий ЕС по поддержке Украины?
– Если бы я был украинцем, я бы очень надеялся на твердую победу демократов, но если этого не произойдет, я бы надеялся, что республиканские лидеры, которые не смогут контролировать свой дом после выборов, будут за Украину.
Итак, давайте начнем с сенатора Митча МакКоннелла (с 1985 года сенатор-республиканец от штата Кентукки и лидер меньшинства в сенате – прим.ред.), который, я думаю, поддержал бы Украину, поддержал бы текущие усилия для Украины и смог бы привлечь к этому своих сторонников в сенате. Но есть Кевин Маккарти (лидер республиканцев в Палате представителей – прим.ред.) который дрейфует к антиукраинской фракции (политик заявил, что американскую экономику ждет рецессия и поэтому граждане страны больше «не собираются выписывать пустой чек без указания суммы на помощь Украине» - прим.ред.). Итак, с украинской точки зрения, самое главное, чтобы Демократическая партия сохранила контроль. Чтобы осталась Пелоси, а не вернулся Маккарти. Но повторюсь, к сожалению, я не думаю, что демократы сохранят большинство в Палате представителей.
– Почему вообще победа республиканцев была бы выгодна Кремлю?
– Республиканская победа была бы очень выгодна Кремлю, потому что республиканцы, если они попадут в Конгресс, не будут пытаться управлять. Они собираются расследовать, они будут распространять теории заговора и ложь, и они будут способствовать продолжающейся нестабильности, которая действительно наносит ущерб. Нестабильность в США - единственная надежда для Владимира Путина.
– Разве война Путина с Украиной не является войной России с НАТО?
– Это своего рода опосредованная война между Россией и НАТО. Россия отправляет войска в Украину. Российские бомбы, как вы знаете, убивают мирных жителей Украины. Российские солдаты убивают мирных жителей Украины. Мы все знаем о трагедии с правами человека, гуманитарном кризисе и военных преступлениях, совершенных российскими военными. Я не думаю, что мне нужно вам об этом говорить. Но хотя в Украине нет войск НАТО и уж точно нет американских войск, страны НАТО очень сильно поддерживают Украину. Путин обеспокоен НАТО. Он боится принципа НАТО по которому все члены альянса будут помогать стране НАТО, которая подвергнется нападению. Я знаю, что это не позиция Дональда Трампа. Это позиция Джо Байдена. Мы очень серьезно относимся к статье 5 устава НАТО.
– Вы не ответили на мой вопрос. Разве по сути это еще не война НАТО с Россией, с учетом огромной военной поддержки Киева со стороны стран альянса? Вы будете спорить, что чем дальше, тем больше Путин получает оправдания для своих преступлений, по крайней мере в глазах собственного общества?
– Это своего рода полуопосредованная война между НАТО и Россией. НАТО воюет через прокси, а Россия нет. У меня нет ощущения, что российское общество так расстроено ужасами, которые творят российские военные в Украине. Более вероятно, что военные потери в России являются для Путина гораздо большей проблемой.
– Насколько общество Америки устало от внешней политики, утратило понимание, что внутренние успехи напрямую связаны с внешними событиями?
– Это хороший вопрос. Я бы сказал, что американцы «всегда устали от внешней политики». Одна из вещей, которую вы должны понимать об американских выборах и вообще об американской политике, заключается в том, что, когда вы приходите сюда и говорите о выборах, люди всегда говорят лишь о внутренней политике. Есть несколько исторических исключений. Война в Персидском заливе. И, конечно, эпоха войны во Вьетнаме. Но сейчас Украина не является одной из главных проблем. И я не думаю, что рядовые американцы понимают связь, между тем, что Путин делает в Украине и подрывом американской демократии, ослаблением Соединенных Штатов. Эта связь неочевидна для американцев. Тем более, когда республиканцы снова и снова заявляли, что Путин, по сути, ничего не сделал плохого в Соединенных Штатах, когда вмешивался в наши выборы несколько лет назад. И демократы не были достаточно смелыми, чтобы заявить, что война между Соединенными Штатами и Россией продолжается уже несколько лет.
– Разве война в Украине не позволяет США успешнее решать свои экономические проблемы? Оборонная промышленность работает активно, экспорт топлива в ЕС вроде как должен начать расти, особенно после начала физического уничтожения русской трубопроводной инфраструктуры.
– Я не согласен с этим. Заключение оборонных контрактов — это постоянная величина, а не переменная. В Соединенных Штатах всегда производили бомбы и оружие и где-то их продавали. И экспорт топлива не изменился. Он может начать расти. Но, вы знаете, в Соединенных Штатах существует большое реальное давление и осознание того, что мы должны перейти от экономики, основанной на ископаемом топливе, к энергетической системе, основанной на более экологических принципах. Особенно в Демократической партии нет особого энтузиазма по поводу расширения экспорта топлива.
– То есть разговоры, что ослабление России за войну Путина в Украине якобы выгодно США – это ложь? «Северные потоки» взорвала сама Россия?
– С американской точки зрения, экономические последствия этой войны очень негативны. Это приводит к еще большему нарушению цепочек поставок и росту инфляции.
– Как сейчас выглядят рейтинги у участников этой битвы? Как они менялись в последние недели?
– В последние недели шансы республиканцев стали сильнее. Есть ощущение, что Демократическая партия слишком рано достигла пика в августе и сентябре, когда цены на газ внутри страны падали. Плюс люди отвлеклись на дело Доббса, которое отменяет дело Роу против Уэйда (историческое решение Верховного Суда США относительно законности абортов, процесс шел в 1971-1973 годах – прим.ред.), что привело к запрету абортов во многих американских штатах. Впрочем, еще есть две недели до дня выборов и многое может измениться.
Повторюсь, если вы действительно хотите разумно и информированно наблюдать за выборами, следите за ситуацией на восточном побережье. Если Нью-Гэмпшир станет республиканским, это будет большой успех республиканцев далее по стране, в частности на Среднем Западе. Если демократы выиграют два их трех штата в Северной Каролине, Огайо, Висконсине, Пенсильвании, то это будет хорошая ночь для демократов.
– Последний вопрос. Снова про войну Путина с Украиной. Неужели Илон Маск не понимает, что умиротворение Путина — это не способ решить проблемы?
– Я склонен согласиться с вами. Я не понимаю, почему Илон Маск, как мы говорим в Америке, несет воду или делает работу для Владимира Путина. Илон Маск почему-то стал посланником Путина, мальчиком, который рассказывает американскому народу через Twitter про «мирный план», который, на мой взгляд, является планом Кремля. К счастью, Илона Маска нет среди принимающих решения. На его фоне 80-летний Джо Байден современен. Байден все еще намного умнее многих, когда дело доходит до внешней политики. Илон Маск играет здесь очень разрушительную роль. Но меня это не сильно беспокоит, потому что, по крайней мере, на данный момент у нас достаточно умный и компетентный президент.