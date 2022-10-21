Илона Маска проверят на предмет угрозы национальной безопасности

Американским чиновникам стало не по себе из-за недавней угрозы Маска прекратить работу спутниковой связи Starlink в Украине, сообщили американскому изданию информированные источники. Обеспокоенность вызывает и «все более дружественная позиция к России» после серии твитов, в которых «были изложены мирные предложения, выгодные президенту Владимиру Путину».

Bloomberg отмечает, что дискуссия в администрации Байдена только началась. Чиновники и представители спецслужб думают над тем, какие инструменты можно использовать, если действия Маска решат проверить. Один из вариантов – проверка со стороны Комитет по иностранным инвестициям в США (межправительственная организация, которая была создана в 1975 году, объединяет 11 агентств и министерств для анализа бизнес-поглощений активов в США иностранными компаниями – прим.ред.).

Нынешней осенью основатель Tesla и SpaxeX Илон Маск сделал несколько заявлений в Twitter о войне Путина с Украиной, где в частности представил свои предложения о прекращении войны. Маск предлагал оставить Крым частью России. Американский политолог Ян Бреммер утверждал, что пост с призывом о примирении Киева и Москвы Маск разместил под влиянием разговора с Владимиром Путиным.