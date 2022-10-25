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Убиты 402 ребенка. ООН обновила данные о гражданских жертвах в Украине

Количество убитых и раненых мирных жителей превысило 16 000 человек
rus.postimees.ee
Убиты 402 ребенка. ООН обновила данные о гражданских жертвах в Украине
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Похороны трехмесячной Киры, ее мамы Валерии и бабушки Людмилы в Одессе, 27 апреля 2022 года. В результате ракетного удара России по Одессе 23 апреля погибли восемь человек, и около 20 получили ранения.
Похороны трехмесячной Киры, ее мамы Валерии и бабушки Людмилы в Одессе, 27 апреля 2022 года. В результате ракетного удара России по Одессе 23 апреля погибли восемь человек, и около 20 получили ранения. Фото: EPA/STEPAN FRANKO

За неделю подтверждено убийство еще 68 мирных жителей в Украине. 174 гражданских лица получили различные ранения. Об этом сообщает новая сводка Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

«С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по 23 октября 2022 года УВКПЧ зафиксировало 16 150 жертв среди гражданского населения в стране: 6 374 убитых и 9 776 раненых», – сказано в последней сводке ведомства Мишель Бачелет.

Среди убитых – 402 ребенка. Ранения за эти восемь месяцев получили 735 несовершеннолетних.

Таким образом за неделю с предыдущей сводки погибли пять, а ранены еще 12 детей.

«На территории, подконтрольной вооруженным силам России и связанным с ними вооруженным формированиям: 1868 погибших (423 убитых и 1445 раненых). В других областях Украины (Киев, Черкассы, Чернигов, Ивано-Франковск, Харьков, Херсон, Кировоград, Николаев, Одесса, Сумы, Запорожье, Днепропетровск, Хмельницкий, Полтава, Ровно, Тернополь, Винница, Волынь, и Житомир), находившихся под контролем правительства на момент жертв: 7 251 человек (2 586 убитых и 4 665 раненых)», – уточняют в ООН.

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. В первую очередь, это касается Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения.

Только за три недели октября 2022 года были убиты 230 мирных жителей. 678 гражданских получили ранения. 96 процентов жертв октября погибли и пострадали в результате применения взрывного оружия широкого действия (218 убитых и 652 раненых). 4 процента жертв связаны с минами (12 убитых и 26 раненых).

Война Путина с Украиной продолжается 244 дня.

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