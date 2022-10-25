Убиты 402 ребенка. ООН обновила данные о гражданских жертвах в Украине

«С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по 23 октября 2022 года УВКПЧ зафиксировало 16 150 жертв среди гражданского населения в стране: 6 374 убитых и 9 776 раненых», – сказано в последней сводке ведомства Мишель Бачелет.

Среди убитых – 402 ребенка. Ранения за эти восемь месяцев получили 735 несовершеннолетних.

Таким образом за неделю с предыдущей сводки погибли пять, а ранены еще 12 детей.

«На территории, подконтрольной вооруженным силам России и связанным с ними вооруженным формированиям: 1868 погибших (423 убитых и 1445 раненых). В других областях Украины (Киев, Черкассы, Чернигов, Ивано-Франковск, Харьков, Херсон, Кировоград, Николаев, Одесса, Сумы, Запорожье, Днепропетровск, Хмельницкий, Полтава, Ровно, Тернополь, Винница, Волынь, и Житомир), находившихся под контролем правительства на момент жертв: 7 251 человек (2 586 убитых и 4 665 раненых)», – уточняют в ООН.

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. В первую очередь, это касается Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения.

Только за три недели октября 2022 года были убиты 230 мирных жителей. 678 гражданских получили ранения. 96 процентов жертв октября погибли и пострадали в результате применения взрывного оружия широкого действия (218 убитых и 652 раненых). 4 процента жертв связаны с минами (12 убитых и 26 раненых).