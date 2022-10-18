За минувшую неделю в Украине стало больше на 316 жертв среди мирного населения. Треть из них погибли. Об этом сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в новой сводке.
В Украине за неделю погибли 85 мирных жителей
«С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по 16 октября 2022 года УВКПЧ зафиксировало 15 908 жертв среди гражданского населения в стране: 6 306 убитых и 9 602 раненых», – сказано в новом сообщении на сайте ведомства Мишель Бачелет.
Сотрудникам ООН удалось подтвердить убийства 2454 мужчин, 1688 женщин, 164 девочек и 197 мальчиков, а также 36 детей и 1767 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди раненых гражданских лиц – 1015 мужчин, 1470 женщин, 201 девочка и 283 мальчика, а также 239 детей и 5394 взрослых, пол которых пока неизвестен.
Таким образом с предыдущей сводки УВКПЧ ООН погибли ещё 85 мирных жителей. 231 безоружный украинец получили различные ранения. Среди них 19 раненых детей. Один ребенок был убит.
Только в первой половине октября 2022 года были убиты 173 мирных жителя, включая пятерых детей. 507 человек были ранены. 96% мирных жертв октября пострадали, или погибли в результате применения «взрывного оружия широкого действия». 4% – жертвы мин.
«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения», – отмечают в ООН.
Война Путина с Украиной продолжается 237 дней.