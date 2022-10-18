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В Украине за неделю погибли 85 мирных жителей

Общее число гражданских жертв приблизилось к 16 000
rus.postimees.ee
В Украине за неделю погибли 85 мирных жителей
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Cвященник на похоронах двадцати неизвестных, погибших в феврале-марте 2022 года в Буче, Украина. 17 августа 2022 года.
Cвященник на похоронах двадцати неизвестных, погибших в феврале-марте 2022 года в Буче, Украина. 17 августа 2022 года. Фото: SERGEI CHUZAVKOV / AFP

За минувшую неделю в Украине стало больше на 316 жертв среди мирного населения. Треть из них погибли. Об этом сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в новой сводке.

«С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по 16 октября 2022 года УВКПЧ зафиксировало 15 908 жертв среди гражданского населения в стране: 6 306 убитых и 9 602 раненых», – сказано в новом сообщении на сайте ведомства Мишель Бачелет.

Сотрудникам ООН удалось подтвердить убийства 2454 мужчин, 1688 женщин, 164 девочек и 197 мальчиков, а также 36 детей и 1767 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди раненых гражданских лиц – 1015 мужчин, 1470 женщин, 201 девочка и 283 мальчика, а также 239 детей и 5394 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Таким образом с предыдущей сводки УВКПЧ ООН погибли ещё 85 мирных жителей. 231 безоружный украинец получили различные ранения. Среди них 19 раненых детей. Один ребенок был убит.

Только в первой половине октября 2022 года были убиты 173 мирных жителя, включая пятерых детей. 507 человек были ранены. 96% мирных жертв октября пострадали, или погибли в результате применения «взрывного оружия широкого действия». 4% – жертвы мин.

«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения», – отмечают в ООН.

Война Путина с Украиной продолжается 237 дней.

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