Украинцам, которые покинули страну из-за войны, не стоит возвращаться на родину до весны. Об этом 25 октября заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Украинцев, уехавших из страны, просят не возвращаться до весны 2023 года
Украинцев, уехавших из страны, просят не возвращаться до весны 2023 года
«Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат. Вы видите, что делает Россия. Если есть возможность – останьтесь перезимовать за границей», – обратилась к согражданам Верещук в телеэфире.
Ранее стало известно, что 91% украинских беженцев задумываются о возращении на родину.
Власти Украины уже призывали граждан использовать меньше электроэнергии с 17:00 до 22:00. С 10 октября ВС РФ систематически наносят ракетные удары по критической инфраструктуре Украине. Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что в результате осенних ударов была разрушена треть всего энергетического сектора страны.
Энергоатом 25 октября заявил о подготовке Россией провокации на Запорожской атомной станции.
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