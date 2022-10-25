Украинцев, уехавших из страны, просят не возвращаться до весны 2023 года

«Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат. Вы видите, что делает Россия. Если есть возможность – останьтесь перезимовать за границей», – обратилась к согражданам Верещук в телеэфире.

Ранее стало известно, что 91% украинских беженцев задумываются о возращении на родину.

Власти Украины уже призывали граждан использовать меньше электроэнергии с 17:00 до 22:00. С 10 октября ВС РФ систематически наносят ракетные удары по критической инфраструктуре Украине. Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что в результате осенних ударов была разрушена треть всего энергетического сектора страны.