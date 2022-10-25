Энергоатом: РФ готовит акт ядерного терроризма на Запорожской АЭС

«Я считаю, что это блеф. Путин не применит ядерное оружие, потому что он боится умереть. Мы знаем, что это не армейский генерал, который готов за свою правду на поле боя погибнуть. Это офицер КГБ. КГБ нужно спровоцировать и убежать, чтобы кто-то другой отвечал за это. Поэтому совершенно другой менталитет. Путин боится умереть, и мы это все прекрасно знаем. Мы видели, как он защищал себя во время пандемии, какие столы длиннющие у него, как люди сидели на всех этих карантинах, прежде чем встретиться с ними. Это все подтверждает, что он очень боится смерти. Применение ядерного оружия будет означать смерть для него лично. Это он прекрасно понимает. Поэтому я считаю, что он блефует с этим делом. Тем не менее Западу нужно быть готовым и к этому развитию событий», – сказал Касьянов.