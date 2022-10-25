Заявления России о создании «грязной ядерной бомбы» могут свидетельствовать о том, что именно РФ готовит акт ядерного терроризма на Запорожской АЭС. «Энергоатом» Украины 25 октября опубликовал специальное заявление о рисках подготовки диверсии на оккупированной атомной станции.
Энергоатом: РФ готовит акт ядерного терроризма на Запорожской АЭС
В сообщении украинских атомщиков, которое опубликовано во вторник, перечислены сразу несколько обстоятельств, которые могут объяснять активность официальных лиц РФ и российской пропаганды в последние несколько дней по теме «грязной ядерной бомбы».
«Всю последнюю неделю российские оккупанты ведут несанкционированные строительные работы на территории Сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ) Запорожской АЭС. Российские военные ведут эти работы сами, тайно. Украинский персонал и представители МАГАТЭ, находящиеся на площадке ЗАЭС, на строительную площадку не допускаются», – гласит первый признак подготовки к ядерной провокации на сайте.
В «Энергоатоме» напоминают, что на территории СХОЯТ ЗАЭС хранятся 174 контейнера в отработанным ядерным топливом.
«Разрушение этих контейнеров в результате подрыва приведет к радиационной аварии и радиационному заражению нескольких сотен квадратных километров прилегающей территории», – уточняют украинские атомщики.
Само по себе строительство на территории АЭС является «незаконным вмешательством России в проектирование ядерной установки» на Запорожской АЭС и грубым нарушением как условий лицензии на эксплуатацию станции, так и международных требований в области атомной энергетики и радиационной безопасности.
«Уже два дня представители российской власти и вся враждебная пропаганда утверждают, что Украина якобы готовит "грязную ядерную бомбу", для которой, по данным РФ, могут использоваться отработавшее ядерное топливо и радиоактивные отходы, хранящиеся на Запорожской АЭС», – выделяют в «Энергоатоме» в отдельный признак подготовки провокации информационную активность россиян.
В компании напомнили, что именно Россия растиражировала карту опасности радиационного заражения с эпицентром на ЗАЭС, и призвали Международное агентство по атомной энергии «как можно скорее дать оценку провокационным и угрожающим действиям и заявлениям россиян», а мировое сообщество «приложить все усилия для деоккупации и демилитаризации ЗАЭС и передачи ее под полный контроль законному оператору – "Энергоатому"».
23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил главам военных ведомств сразу четырех стран – Франции, Турции, Великобритании и США. Во время каждого разговора Шойгу «довел свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что союзники по НАТО отвергают голословные утверждения Москвы: «Россия не должна использовать их как предлог для эскалации». В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал мир к максимально резкой реакции на действия Москвы на ЗАЭС.
«Если Россия звонит по телефону и рассказывает, что якобы Украина что-то готовит, то это означает одно: Россия уже все это и подготовила. Полагаю, что сейчас мир должен максимально жестко отреагировать», – заявил украинский лидер в понедельник.
«Их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой «грязной бомбы». Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министром обороны, дальше уже их дело - верить или не верить», – заявил, в свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Что такое «грязная бомба», которой Россия пугает Европу, читайте на Rus.Postimees.
Риторика о возможности применения Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) стала снова активна после начала успешного контрнаступления ВСУ. Независимые российские политологи еще в сентябре утверждали, что решение о применении ТЯО Путиным принципиально принято.
Первый премьер-министр при президенте Путине в 2000-2004 годах Михаил Касьянов в интервью Rus.Postimees заявил, что ядерный шантаж Кремля – это блеф.
«Я считаю, что это блеф. Путин не применит ядерное оружие, потому что он боится умереть. Мы знаем, что это не армейский генерал, который готов за свою правду на поле боя погибнуть. Это офицер КГБ. КГБ нужно спровоцировать и убежать, чтобы кто-то другой отвечал за это. Поэтому совершенно другой менталитет. Путин боится умереть, и мы это все прекрасно знаем. Мы видели, как он защищал себя во время пандемии, какие столы длиннющие у него, как люди сидели на всех этих карантинах, прежде чем встретиться с ними. Это все подтверждает, что он очень боится смерти. Применение ядерного оружия будет означать смерть для него лично. Это он прекрасно понимает. Поэтому я считаю, что он блефует с этим делом. Тем не менее Западу нужно быть готовым и к этому развитию событий», – сказал Касьянов.
Интервью с политиком, который, после работы с Путиным в одной команде, уже 17 лет находится в оппозиции к диктатору, читайте в свежем еженедельнике от команды Rus.Postimees, который выйдет из печати в четверг, 27 октября.