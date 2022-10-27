Марко Михкельсон (Партия реформ) прокомментировал в социальной сети скандал, который разгорелся сегодня вокруг него. Публикуем заявление Марко Михкельсона полностью:
Марко Михкельсон рассказывает свою версию произошедшего
«Маски сброшены, и я впервые за последние три года чувствую облегчение, потому что могу говорить о том ужасе, в котором мне пришлось жить.
«Сплетни», опубликованные сегодня в Postimees, за последние 3 года были присланы почти во все крупные эстонские СМИ. Несколько журналистов более внимательно изучили эту тему и, увидев за ней грязные манипуляции, отказались от публикации. В то же время предыдущий главный редактор Postimees решил отказаться от освещения темы.
Жалобы проверили и полиция, и Союз защиты детей, и там тоже все подозрения были опровергнуты. К сожалению, перед нашими злоумышленниками открылась новая возможность, когда Прийт Хыбемяги стал главным редактором Postimees.
Сама история о запутанных семейных отношениях в их самых грязных проявлениях, а мотивацией является борьба за опеку над детьми. За планомерным предоставлением материалов СМИ стоят отец детей и его нынешняя спутница жизни. Внешне приятные, вежливые и уважаемые в обществе люди, их истинное лицо наверняка вызовет шок у знакомых. Вызвало и у нас.
В СМИ просочились материалы из личного мобильного телефона матери. Были разысканы фотографии личной жизни матери и ребенка, сделанные за несколько лет. Отец детей путем мошенничества и злоупотребления доверием получил доступ к этим фотографиям и начал их широко распространять. Рыться в чужих фотографиях и письмах, наверное, тоже преступление.
До сих пор я воздерживался от какой-либо публичной защиты с моей стороны, в первую очередь для защиты детей, но за последние три года мне приходилось бесчисленное количество раз подробно объяснять эту историю. В то же время эти фотографии также были проверены компетентными органами, и никаких нарушений закона обнаружено не было. Я также отказался от рекомендации моих юридических консультантов лично обратиться в полицию, чтобы возбудить против другой стороны дело о нарушении конфиденциальности личной переписки. Все это с желанием оградить детей от общественного внимания и в надежде, что отец детей образумится.
Поскольку противная сторона пыталась использовать в своих нападках ресурсы полиции, прокуратуры и суда, все представители указанных органов также осознают беспочвенность этих обвинений. Очень важным фактом является то, что ни полиция, ни прокуратура не сочли нужным возбуждать дело. Спор об опеке, длившийся до госсуда из-за жалоб отца, закончился победой матери и отец не смог забрать детей у матери. Я также проинформировал руководство моей партии. Поэтому мы не можем говорить об угрозе госбезопасности или возможности влияния на меня в моей профессиональной деятельности.
Как политик и бывший журналист, у меня толстая кожа, и я хорошо знаю не только грязь, связанную с государственной должностью, но и ответственность. Как правда победила за три года, так будет и теперь».
Postimees сообщил сегодня, что председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон фотографировал ребенка обнаженным. Против Михкельсона не было возбуждено уголовного дела, это было гражданское дело, и все соответствующие производства прошли в закрытом режиме.