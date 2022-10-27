Марко Михкельсон рассказывает свою версию произошедшего

«Маски сброшены, и я впервые за последние три года чувствую облегчение, потому что могу говорить о том ужасе, в котором мне пришлось жить.

«Сплетни», опубликованные сегодня в Postimees, за последние 3 года были присланы почти во все крупные эстонские СМИ. Несколько журналистов более внимательно изучили эту тему и, увидев за ней грязные манипуляции, отказались от публикации. В то же время предыдущий главный редактор Postimees решил отказаться от освещения темы.

Жалобы проверили и полиция, и Союз защиты детей, и там тоже все подозрения были опровергнуты. К сожалению, перед нашими злоумышленниками открылась новая возможность, когда Прийт Хыбемяги стал главным редактором Postimees.

Сама история о запутанных семейных отношениях в их самых грязных проявлениях, а мотивацией является борьба за опеку над детьми. За планомерным предоставлением материалов СМИ стоят отец детей и его нынешняя спутница жизни. Внешне приятные, вежливые и уважаемые в обществе люди, их истинное лицо наверняка вызовет шок у знакомых. Вызвало и у нас.

В СМИ просочились материалы из личного мобильного телефона матери. Были разысканы фотографии личной жизни матери и ребенка, сделанные за несколько лет. Отец детей путем мошенничества и злоупотребления доверием получил доступ к этим фотографиям и начал их широко распространять. Рыться в чужих фотографиях и письмах, наверное, тоже преступление.