По словам лидера Партии реформ, премьер-министра Каи Каллас, об инциденте с председателем комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсоном она знала уже на стадии формирования правительства.
Кая Каллас: о случившемся с Михкельсоном я узнала при формировании правительства
Кая Каллас: о случившемся с Михкельсоном я узнала при формировании правительства
«Я могу положиться на то, что полиция и Совет по защите детей разобрались с этим инцидентом. Никакого расследования в отношении Марко не начато, а предыстория этого дела – очень сложный спор и конфликтные отношения между родителями детей. Самое главное в этой ситуации – защитить частную жизнь детей», – написала Каллас в социальных сетях.
Премьер-министр отметила, что это досадный инцидент, который сильно затрагивает частную жизнь людей, поэтому следует избегать преждевременных выводов и политической жажды мести.
Вчера Postimees написал, что Марко Михкельсон попался на неуместных фотографиях ребенка.
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