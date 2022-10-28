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Кая Каллас: о случившемся с Михкельсоном я узнала при формировании правительства

rus.postimees.ee
Кая Каллас: о случившемся с Михкельсоном я узнала при формировании правительства
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Марко Михкельсон и Кая Каллас.
Марко Михкельсон и Кая Каллас. Фото: Tairo Lutter

По словам лидера Партии реформ, премьер-министра Каи Каллас, об инциденте с председателем комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсоном она знала уже на стадии формирования правительства.

«Я могу положиться на то, что полиция и Совет по защите детей разобрались с этим инцидентом. Никакого расследования в отношении Марко не начато, а предыстория этого дела – очень сложный спор и конфликтные отношения между родителями детей. Самое главное в этой ситуации – защитить частную жизнь детей», – написала Каллас в социальных сетях.

Премьер-министр отметила, что это досадный инцидент, который сильно затрагивает частную жизнь людей, поэтому следует избегать преждевременных выводов и политической жажды мести.

Вчера Postimees написал, что Марко Михкельсон попался на неуместных фотографиях ребенка.

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