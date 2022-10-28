Владимир Путин второй раз с начала осени публично рассуждает о том чем люди сидят. Но если в начале сентября президент РФ сравнивал попу с трудолюбием, общаясь при этом с детьми, то сейчас термином «попа» Путин оперировал, объясняя, зачем он устроил самую кровавую войну в Европе после окончания Второй мировой.
Путин снова заговорил о попе. На этот раз не о резиновой
Президент России Владимир Путин, выступая в четверг вечером на «Валдайском форуме», снова оправдывал свои военные преступления тем, что власть в Украине после «революции достоинства» 2014 года якобы нелегитимна. При этом российский лидер утверждал, что за смещением четвертого президента Украины Виктора Януковича стоят США. И именно они думают о попе, а не Путин, уверен российский лидер.
«Зачем надо было проводить кровавый антигосударственный, антиконституционный переворот? Ответа нет. Но может быть только один ответ – показать, кто в доме хозяин: всем сидеть – извините меня, перед дамами прошу извинения, – всем сидеть на попе ровно и не крякать, будет так, как мы скажем», - заявил Путин (цитата по сайту Кремля - прим.ред.).
В прошлый раз Путин сказал о попе на встрече с детьми 1 сентября. Тогда он рассуждал о дисциплине и трудолюбии, которые далеки от «резиновой попы».
«Трудолюбие — это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа (смеется). Это талант заставить себя работать и уметь это делать продуктивно. Правильно организовать то, чем ты занимаешься. Все это вместе с дисциплиной может дать результат», - сказал Путин детям в день знаний.
Тогда телеграм-каналы объяснили реплику Путина тем, что он случайно проговорился, назвав на публике номенклатурную кличку министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.
Новая реплика Путина про попу озадачила соцсети. Однозначных трактовок сказанного нет, если не считать очевидного. Путин, который много лет демонстрирует активное желание противостоять США, фактически признался, что он сам не способен, не крякая, сидеть на попе ровно - делают логический вывод из слов российского лидера наблюдатели.