Узбекистан отрицает сборку иранских дронов для России

Министерство иностранных дел республики Узбекистан опровергает данные украинского журналиста Дмитрия Гордона о том, что на территории республики якобы идет сборка иранских военных дронов.

«Заявляем, что Республика Узбекистан не осуществляет с Исламской Республикой Иран сотрудничество в военно-технической сфере и не производит сборку на своей территории иранской военной техники. При этом до настоящего времени ни от украинской стороны, ни от других зарубежных партнеров официальных обращений по так называемому вопросу «сборки иранских дронов» не поступало», – сказано в сообщении внешнеполитического ведомства центральноазиатской страны.

МИД Узбекистана просит власти Украины «принять соответствующие меры по недопущению распространения украинскими медиа подобных безосновательных обвинений и другой недостоверной информации в отношении Узбекистана, способной нанести ущерб двусторонним отношениям».

Узбекистан входит в военную организацию ОДКБ, где Россия объединяет ряд бывших республик СССР. Лидеры РФ и Узбекистана регулярно встречаются. Последний раз Путин летал в эту страну в середине сентября.

Утверждение о том, что в Узбекистане якобы налажено производство иранских дронов, Дмитрий Гордон сделал в интервью с бизнесменом Леонидом Невзлиным.





«Израиль может нанести удары по местам сборки, изготовления дронов в Иране, Ираке и Узбекистане?» – спросил Гордон у бизнесмена, который живет в Израиле.