МИД Узбекистана выступил с официальным опровержением информации о том, что в стране якобы налажена сборка иранских военных дронов. В настоящее время иранские дроны активно используются российской армией против Украины. Обвинения в адрес Ташкента высказал украинский журналист Дмитрий Гордон.
Узбекистан отрицает сборку иранских дронов для России
Министерство иностранных дел республики Узбекистан опровергает данные украинского журналиста Дмитрия Гордона о том, что на территории республики якобы идет сборка иранских военных дронов.
«Заявляем, что Республика Узбекистан не осуществляет с Исламской Республикой Иран сотрудничество в военно-технической сфере и не производит сборку на своей территории иранской военной техники. При этом до настоящего времени ни от украинской стороны, ни от других зарубежных партнеров официальных обращений по так называемому вопросу «сборки иранских дронов» не поступало», – сказано в сообщении внешнеполитического ведомства центральноазиатской страны.
МИД Узбекистана просит власти Украины «принять соответствующие меры по недопущению распространения украинскими медиа подобных безосновательных обвинений и другой недостоверной информации в отношении Узбекистана, способной нанести ущерб двусторонним отношениям».
Узбекистан входит в военную организацию ОДКБ, где Россия объединяет ряд бывших республик СССР. Лидеры РФ и Узбекистана регулярно встречаются. Последний раз Путин летал в эту страну в середине сентября.
Утверждение о том, что в Узбекистане якобы налажено производство иранских дронов, Дмитрий Гордон сделал в интервью с бизнесменом Леонидом Невзлиным.
«Израиль может нанести удары по местам сборки, изготовления дронов в Иране, Ираке и Узбекистане?» – спросил Гордон у бизнесмена, который живет в Израиле.
«Не могу ничего сказать про Узбекистан, потому что это нейтральная дружеская страна. Не знаю, знал ли Израиль, надеюсь, что знал, что там производятся дроны. Думаю, что там будет достаточно ультиматума поставленного Израилем и Америкой. И они это [производство дронов] прекратят. Что касается территории Ирака и Сирии. Без всякого сомнения, Израиль будет готов нанести и наносит соответствующие удары и по этим местам и по другим местам сосредоточения иранских сил не на территории Ирана», – ответил Леонид Невзлин.
Ранее СМИ сообщили, что Израиль нанес серию ударов по объектам КСИР (Корпус стражей исламской революции – военная структура правящего в Иране режима – прим.ред.) в Сирии, где, в том числе, складировались военные беспилотники.
25 октября в городе Захедан, столице иранского Белуджистана на юго-востоке страны, был убит полковник КСИР, который, по данным СМИ, отвечал за поставку иранских дронов-камикадзе Российской Федерации.
В последние недели российская армия активно использует для уничтожения критической инфраструктуры Украины и ударов по ВСУ иранские беспилотники. О том, что Москва и Тегеран договорились о поставках Rus.Postimees сообщал еще в августе. Официальные украинские лица регулярно отчитываются о сбитых беспилотниках иранского происхождения.
Россия отрицает использование иранских беспилотников. Но прокремлевский военный эксперт Руслан пухов в конце октября в эфире российского телеканала РБК проговорился, что ВС РФ использует иранское оружие.
«Сильно лодку раскачивать не будем. Поэтому я очень прошу вас сильно на этих иранских не [заострять внимание], потому что это классика – жопа есть, а слова нет. Мы все знаем, что они иранские, но власти не признали», – сказал он.
Война Путина с Украиной продолжается уже 247 дней.