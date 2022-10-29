Давка на Хэллоуин в Сеуле: число погибших выросло до 151

В давке во время празднования Хэллоуина в столице Южной Кореи – Сеуле – погиб минимум 151 человек, передало агентство Reuters. 76 пострадали, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на экстренные службы. Среди погибших – минимум 19 иностранцев. Как сообщают российские СМИ, погибли три гражданки РФ.

Инцидент произошел в районе Итхэвон, неподалеку от отеля Hamilton, располагающегося в узком переулке. По данным медиков, у целого ряда жителей из-за давки и паники произошла остановка сердца. На видео с места событий видно, что в районе ЧП присутствовало большое число пожарных расчетов. По оценкам Yonhap, – не менее 142.

Местные СМИ называли причиной давки появившееся в Сети сообщение, что в одном из местных баров была замечена неназванная знаменитость, после этого толпа двинулась в направлении бара.

Мэр Сеула в экстренном порядке возвращается из Европы

Президент Юн Сок Ёль, который председательствовал на экстренном заседании, распорядился незамедлительно оказать пострадавшим первую помощь, указали в канцелярии главы государства. Мэр столицы О Се Хун решил незамедлительно прервать поездку в Европу. По оценкам полиции, в Итхэвоне для празднования Хэллоуина собралось около 100 тысяч человек.

В районе, расположенном вблизи военной базы США, – множество баров, ресторанов и дискотек. Для жителей Сеула эти гуляния были одним из первых массовых мероприятий после отмены коронавирусных ограничений, на которое можно было прийти без медицинских масок.

В Южной Корее объявили общенациональный траур. Эта трагедия – крупнейшая в стране с 2014 года, когда затонул паром «Севоль». Тогда погибли 304 человека.