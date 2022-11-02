Российский военнослужащий Владислав Дятлов документировал грабеж украинских населенных пунктов, который он совершал с сослуживцами, пока не был убит. На видеозаписях мужчина рассказывает о разграблении жилых домов, пьет алкоголь с сослуживцами, которые мечтают «раз******** всех украинцев».
Мародер из российской армии снимал свои преступления на видео
Боец российского спецназа из Курганской области России, 30-летний Владислав Дятлов, был ликвидирован ВСУ в конце сентября в Херсонской области около села Давыдов Брод. Об этом стало известно еще в начале октября из российских социальных сетей. В публикациях о смерти «героя» сообщалось, что мужчина погиб при выполнении «воинского долга» и посмертно представлен к награждению «Орденом мужества».
В минувший вторник YouTube-канал «Война в Украине 2022» опубликовал видеоролик с записями с телефона убитого оккупанта.
Сюжет смонтирован из нескольких видео, которые Дятлов снимал, начиная с апреля 2022 года в оккупированным районах Херсонской области Украины. Первые кадры показывают второй этаж частного дома в селе Новая Каменка, где российские солдаты ходят по разбросанным книгам и пьют вино.
«Все раз****ли, золото искали, но не нашли», – добродушно рассказывает Дятлов, пересчитывая найденные купюры гривен.
«Скоро всех хохлов пер****ем. Геноцид устроим», – говорит проходящий в кадре сослуживец видеооператора по имени Зухраб.
Дятлов обещает непременно сделать то, о чем мечтает Зухраб, но сперва предлагая отдохнуть, употребляя алкоголь. После вина в кадре появляется бутылка коньяка.
Видеооткровения оккупанта, где он снимает разграбленные дома, комментируя с сожалением, что не он оказался первым, кто пришел грабить, периодически перемежаются фотографиями, на которых позирует и сам Дятлов, и его сослуживцы.
Российский военный даже показал, как оккупанты спят в украинских избах, где у входа составлены сумки с награбленным. В одном из роликов он показывает укрепленные огневые позиции ВС РФ. На других записях российские военные катаются на украденных велосипедах и снимают растерянного теленка, который выходит из разрушенного дома.
Издание «Важные истории» уточняет, что мародер Дятлов был убит при артобстреле и 4 октября похоронен на родине в РФ в селе Введенское Курганской области. Часть из сослуживцев мужчины погибли, а часть – попали в плен. Судя по опубликованным самим Дятловым в соцсетях данным, до отправки в Украину он несколько лет служил в 94 полку оперативного назначения в Грозном, а также работал в «Росгвардии».
Ранее журналистам «Важных историй» удалось установить личности солдат ВС РФ, причастных к убийствам местных жителей в Киевской области. Тогда военнослужащий Даниил Фролкин признался в убийстве гражданина Украины и назвал имена командиров, которые отдавали приказы уничтожать население украинских территорий после оккупации российской армией.
В октябре Rus.Postimees опубликовал интервью с российским десантником, который был в Буче. Мужчина утверждал, что не участвовал в расправах над мирным населением, но назвал имена командиров, которые курировали разграбление оккупированных населенных пунктов.