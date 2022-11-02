Мародер из российской армии снимал свои преступления на видео

Боец российского спецназа из Курганской области России, 30-летний Владислав Дятлов, был ликвидирован ВСУ в конце сентября в Херсонской области около села Давыдов Брод. Об этом стало известно еще в начале октября из российских социальных сетей. В публикациях о смерти «героя» сообщалось, что мужчина погиб при выполнении «воинского долга» и посмертно представлен к награждению «Орденом мужества».

В минувший вторник YouTube-канал «Война в Украине 2022» опубликовал видеоролик с записями с телефона убитого оккупанта.

Сюжет смонтирован из нескольких видео, которые Дятлов снимал, начиная с апреля 2022 года в оккупированным районах Херсонской области Украины. Первые кадры показывают второй этаж частного дома в селе Новая Каменка, где российские солдаты ходят по разбросанным книгам и пьют вино.

«Все раз****ли, золото искали, но не нашли», – добродушно рассказывает Дятлов, пересчитывая найденные купюры гривен.

«Скоро всех хохлов пер****ем. Геноцид устроим», – говорит проходящий в кадре сослуживец видеооператора по имени Зухраб.

Дятлов обещает непременно сделать то, о чем мечтает Зухраб, но сперва предлагая отдохнуть, употребляя алкоголь. После вина в кадре появляется бутылка коньяка.

Видеооткровения оккупанта, где он снимает разграбленные дома, комментируя с сожалением, что не он оказался первым, кто пришел грабить, периодически перемежаются фотографиями, на которых позирует и сам Дятлов, и его сослуживцы.