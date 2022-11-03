Интервью ⟩ Россия может применить биологическое оружие

Россия продолжает пугать мир «биолабораториями США в Украине». После весенних фантазий генералов ВС РФ про боевых уток и летучих мышей НАТО, которые якобы переносят в РФ опасные вирусы, постпред России в ООН Василий Небензя заявил про боевых комаров. Представитель Путина утверждает, что США готовят проекты по заброске на территорию противника насекомых с опасными инфекциями с помощью дронов. Известный вирусолог Константин Чумаков, сын всемирно знаменитого вирусолога Михаила Чумакова, который в том числе открыл клещевой энцефалит и разработал вакцину от него, рассказал Rus.Postimees, как профессиональные ученые смотрят на этот пропагандистский шум Кремля.