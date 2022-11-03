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Интервью ⟩ Россия может применить биологическое оружие

Вирусолог о риторике РФ про «боевых комаров» из биолабораторий США в Украине
Иван Скрябин
, журналист
Россия может применить биологическое оружие
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Сотрудники Научно-исследовательского института защитных технологий, ядерной, биологической и химической защиты (WIS) осматривают загрязненный образец. WIS - лаборатория Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Сотрудники Научно-исследовательского института защитных технологий, ядерной, биологической и химической защиты (WIS) осматривают загрязненный образец. WIS - лаборатория Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Фото: REUTERS / Fabrizio Bensch

Россия продолжает пугать мир «биолабораториями США в Украине». После весенних фантазий генералов ВС РФ про боевых уток и летучих мышей НАТО, которые якобы переносят в РФ опасные вирусы, постпред России в ООН Василий Небензя заявил про боевых комаров. Представитель Путина утверждает, что США готовят проекты по заброске на территорию противника насекомых с опасными инфекциями с помощью дронов. Известный вирусолог Константин Чумаков, сын всемирно знаменитого вирусолога Михаила Чумакова, который в том числе открыл клещевой энцефалит и разработал вакцину от него, рассказал Rus.Postimees, как профессиональные ученые смотрят на этот пропагандистский шум Кремля.

Кроме того, ученый объяснил, имеет ли смысл продолжать делать прививки от коронавируса, и почему в Эстонии не проверяют клещей, которые переносят энцефалит и боррелиоз. Интервью было записано 1 ноября 2022 года.

ОБНОВЛЕНИЕ от 3 ноября (11:11): Совбез ООН не поверил в «боевых комаров» из биолабораторий Украины. Резолюция России отклонена большинством голосов.
 

Вирусолог Константин Чумаков объяснил Rus.Postimees, чем заявления России о биолабораториях США в Украине опасны на самом деле.
Вирусолог Константин Чумаков объяснил Rus.Postimees, чем заявления России о биолабораториях США в Украине опасны на самом деле. Фото: скриншот YouTube / Global Health Chronicles
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