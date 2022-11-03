Совбез ООН не поверил в «боевых комаров» из биолабораторий Украины

«Думаю, что здесь, скорее всего, намерение российских властей, и этой «Небензи», состоит в том, что это превентивная мера. Скорее всего, они говорят о том, что они сами планируют сделать. Это примерно похоже на то, как пару недель назад они распускали мульку про «грязную бомбу». Скорее всего, они понимают, что за подрыв настоящего ядерного заряда их ждут очень тяжелые последствия. Поэтому возникла «грязная бомба». Это вроде уже и не ядерное оружие, это просто химическая какая-то ситуация. Чтобы подготовить почву, обвиняют других. И если это случится, они сразу начнут показывать пальцем: «Ага, мы вам говорили, вот они это и сделали. А наши разведчики знали и предупреждали». В случае с биологическим оружием может быть ровно то же самое. Если они решат распустить в Украине какой-то биологический агент, который приведет к эпидемии, они смогут закричать «мы вас предупреждали». Но их проблема в том, на Западе кредит доверия к их утверждениям уже полностью отсутствует. Именно поэтому мне кажется, что весь этот шум про комаров и биологическое оружие, все-таки для внутреннего потребления», – сказал вирусолог