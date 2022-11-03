Совет Безопасности ООН подавляющим большинством голосов отклонил резолюцию РФ о создании комиссии для расследования деятельности биолабораторий Украины. Москва утверждала, что США помогают Киеву работать над проектами военного использования насекомых.
Совбез ООН не поверил в «боевых комаров» из биолабораторий Украины
За предложение России создать комиссию для расследования совместной «военно-биологической» деятельности Вашингтона и Киева проголосовали лишь сама РФ и Китай, который в 2020 году стал родиной COVID-19. США, Великобритания и Франция выступили против российской резолюции, а 10 других стран Совбеза ООН воздержались. Таким образом резолюция не была принята, поскольку не набрала необходимый минимум в девять голосов «за».
«Мы крайне разочарованы тем, что сегодня совету не удалось задействовать механизм конвенции о биологическом оружии», — заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат объяснил отказ поддержать требование России тем, что страны Запада «всячески демонстрируют, что закон на них не распространяется». При этом представитель Москвы обвинял коллег по Совбезу в «колониальном менталитете», сообщает The Washington Post.
Представитель США Линда Томас-Гринфилд на это возразила, что Соединенные Штаты проголосовали против резолюции, «поскольку она основана на дезинформации, нечестности, недобросовестности и полном неуважении к этому органу».
Перед голосованием Полянский называл резолюцию России «значительной вехой», которая покажет, готов ли Совет Безопасности ООН действовать в соответствии с международным правом. «Это веха в обмане и лжи России. И мир это видит», — парировала Томас-Гринфилд.
Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что в биолабораториях Украины, которые работают в том числе с коллегами из США, идет разработка программ по военному использованию насекомых.
На прошлой неделе Небензя с трибуны ООН утверждал, что есть проекты по военному использованию зараженных опасными вирусами комаров, которых предполагается доставлять до мест поражения дронами.
«При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний <…> зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самое современное вооружение и военная техника», – утверждал Небензя.
После громких заявлений Россия разослала членам СБ ООН 310-страничный документ, в котором утверждается, что деятельность по созданию биологического оружия осуществляется на Украине при поддержке Министерства обороны США. Тема с боевыми комарами НАТО после рассказов российских генералов про боевых птиц и летучих мышей, неминуемо вызвала в Интернете волну критики и черного юмора.
1587 #aleshastupin #art #caricature $200 pic.twitter.com/YoZHiwJIkM— ALESHA STUPIN (@ponochevny) October 28, 2022
В эксклюзивном интервью Rus.Postimees всемирно известный вирусолог Константин Чумаков отметил, что ни один профессионал не поверит в утверждения России о подготовке американцами использования биологического оружия. Во-первых, потому что работы с биологическим оружием были запрещены в США, еще в конце 60-х годов. Во-вторых, потому что все опыты оказались неудачными.
«Проводились испытания разных биологических агентов, начиная от сибирской язвы, кончая оспой и так далее. Но результаты были неутешительные. Вывод был такой: этого сделать нельзя. Не получается. В лаборатории заразить можно. А вот когда речь идет о широких испытаниях, нельзя. Например, пытались заразить обезьян, которые сидели на одной барже в Тихом океане. Распыляли там над ними что-то. Что именно, не помню. Ни одна обезьяна не заболела», – рассказал советско-американский вирусолог.
По мнению ученого, который напомнил, что с США в свое время работали все биолаборатории бывшего СССР, включая российские, заявления Москвы могут служить оправданием для попыток использования биологического оружия самой Россией.
«Думаю, что здесь, скорее всего, намерение российских властей, и этой «Небензи», состоит в том, что это превентивная мера. Скорее всего, они говорят о том, что они сами планируют сделать. Это примерно похоже на то, как пару недель назад они распускали мульку про «грязную бомбу». Скорее всего, они понимают, что за подрыв настоящего ядерного заряда их ждут очень тяжелые последствия. Поэтому возникла «грязная бомба». Это вроде уже и не ядерное оружие, это просто химическая какая-то ситуация. Чтобы подготовить почву, обвиняют других. И если это случится, они сразу начнут показывать пальцем: «Ага, мы вам говорили, вот они это и сделали. А наши разведчики знали и предупреждали». В случае с биологическим оружием может быть ровно то же самое. Если они решат распустить в Украине какой-то биологический агент, который приведет к эпидемии, они смогут закричать «мы вас предупреждали». Но их проблема в том, на Западе кредит доверия к их утверждениям уже полностью отсутствует. Именно поэтому мне кажется, что весь этот шум про комаров и биологическое оружие, все-таки для внутреннего потребления», – сказал вирусолог
Читайте большое интервью с Константином Чумаковым, в котором вирусолог в том числе говорит о целесообразности продолжения прививок от COVID-19.