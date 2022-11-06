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Удар по мелкому бизнесу: президент Эстонии одобрил вызвавшие возмущения изменения закона

rus.postimees.ee
Удар по мелкому бизнесу: президент Эстонии одобрил вызвавшие возмущения изменения закона
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Рыбаки Причудья протестуют на Тоомпеа. 25 октября 2022 года.
Рыбаки Причудья протестуют на Тоомпеа. 25 октября 2022 года. Фото: Sander Ilvest

Президент Алар Карис одобрил законопроект о внесении изменений в Закон о рыбной ловле, который призван ввести индивидуальные квоты для профессиональной рыбной ловли, а также регулирующие вопросы, связанные с правом на ловлю, квотами и надзором. Эти изменения могут крайне болезненно ударить по мелкому рыболовному бизнесу и по привычному укладу Причудья.

Председатель комиссии по сельской жизни Свен Сестер ранее пояснил, что применение индивидуальных квот поможет предприятиям с большей уверенностью планировать свою экономическую деятельность, позволит рыбакам составлять более гибкий график рыбной ловли и более бережно обращаться с ресурсами Чудского озера. Потребители выиграют, потому что свежая рыба будет доступна в течение более длительного периода. Рыбаки и фирмы будут обеспечены более стабильным доходом. Мера также поможет обеспечить более стабильное поступление государственных и местных налогов.

Поправки к закону наделят правительство правом установить в рамках профессиональной рыбной ловли на Чудском, Псковском и Теплом озерах разрешенные объемы годового вылова рыбы на определенный вид снасти. Это позволит более равномерно распределить объемы вылова по периодам ловли и создаст стабильность, так как рыбаки смогут вылавливать рыбу в установленных количествах.

Правительство сможет принять решение относительно того, к каким видам рыбы будет применено разрешение на годовой отлов определенного объема. Инициаторы изменения ставят целью установить для ходатайствующих о праве на рыбную ловлю на Чудском, Псковском и Теплом озерах конкретные разрешенные объемы вылова, т. е. индивидуальные квоты, по меньшей мере на наиболее важные с экономической точки зрения виды рыбы – судака и окуня. На Чудском озере также планируется ввести квоты на корюшку и ряпушку.

Закон был дополнен положением, согласно которому при повторном совершении семи прописанных в законе серьезных нарушений полученное предприятием право на вылов рыбы будет сокращено на 10 % в течение следующих двух лет. Это означает, что если на основании тех же разрешений на вылов рыбы будет повторно совершено серьезное нарушение требований о рыбной ловле, право предприятия на вылов рыбы будет уменьшено. В то же время, у инспектора Департамента окружающей среды есть право не назначать нарушение серьезным.

За принятие инициированного комиссией по сельской жизни закона о внесении изменений в Закон о рыбной ловле (136 SE) проголосовали 59 членов Рийгикогу, против – три депутата.

Как ранее писал Rus.Postimees, это решение крайне болезненно ударит по мелкому рыболовному бизнесу и по привычному укладу Причудья. По самым мрачным прогнозам, можно ожидать массового исхода людей из региона и постепенное его запустение.

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