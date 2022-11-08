Мы по-пуритански обвиняем в отношениях с учениками наших педагогов, а не, например, Эммануэля и Брижит Макрон, пишет журналист Postimees Леннарт Кяэмер.
В защиту учителей: нет ничего плохого в интимных отношениях между двумя взрослыми
На днях издание Elu24 опубликовало историю о том, как лектор гуманитарного института Таллиннского университета Андрес Лууре завел со своей студенткой Трийн Соометс разговор на тему личной сексуальности, да так неудачно, что последняя приняла это за домогательство. Стоит упомянуть, что Соометс – ровесница Лууре, и ничего вульгарного, судя по тому, что было опубликовано в статье, не произошло. Информация о происшествии разлетелась по соцсетям, где Лууре вежливо принес свои извинения. Но этого было достаточно для того, чтобы до выяснения обстоятельств профессора отстранили от преподавания.
Это не первый случай запутанных педагогических и личных отношений на этой неделе. В среду всплывшие на поверхность романтические отношения с ученицей привели к увольнению завуча Тартуской гимназии имени Яана Поска, учителя математики Мяртена Карми.
На основании доступной информации можно сделать вывод, что с педагогами обошлись несправедливо. Случаи, конечно, разные.
В первом случае я не нахожу в словах Соометс ничего такого, что указывало бы не то что на агрессивное, а даже на навязчивое поведение Андреса Лууре. Преподаватель – тоже человек, и что предосудительного в сексуальных чувствах или влечении, если оно направлено на представителя противоположного пола того же возраста? Особенно когда оно выражается только вербально и намеками.
Если женщина увидела в этом домогательства, достаточно было прямо об этом сказать, а не сразу бежать в соцсети. Если это не помогает, тогда действительно можно перейти к другим мерам.
Я выпускник Эстонского гуманитарного института и знаю, что одной из характерных особенностей этого учебного заведения являются довольно фамильярные (в хорошем смысле этого слова) отношения между преподавателями и студентами. Там царит такая атмосфера, которой нет, например, в TalTech или EBS. Я ни в коем случае не хочу оправдывать домогательства к кому-либо, я только хочу сказать, что у гуманитариев не такие формализованные отношения.
А в случае с увольнением учителя математики Гимназии Поска объективным фактом является то обстоятельство, что девушка, с которой он состоял в отношениях, была совершеннолетней и в самих отношениях не было никакого принуждения.
Давайте рассмотрим аналогии на мировой шкале. Первыми на ум приходят президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит. Их отношения тоже зародились на школьной скамье, когда 15-летний Эммануэль влюбился в свою будущую супругу. Отношения, конечно, в некотором роде скандальные, но это не помешало энергичному молодому человеку жениться на женщине старше его на 24 года, а потом стать одной из ключевых фигур в Европе.
А в нашей маленькой Эстонии отношения между двумя взрослыми людьми обходятся одному из них потерей работы в сфере образования. Разница с Макроном только в том, что первый был в роли ученика, а Мяртен Карм – сам учитель. И что?
В обоих случаях проблема, как мне кажется, преувеличена. Особенно с учетом того, в какой либеральной культурной среде мы сегодня живем. С секс-советами Эпп Кярсин может ознакомиться любой молодой читатель, у которого есть смартфон, и даже самый крутой торговый центр страны не может обойтись без приличного секс-шопа.
Так что от всего этого отдает фальшивой набожностью и необоснованным пуританством.