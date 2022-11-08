В защиту учителей: нет ничего плохого в интимных отношениях между двумя взрослыми

На днях издание Elu24 опубликовало историю о том, как лектор гуманитарного института Таллиннского университета Андрес Лууре завел со своей студенткой Трийн Соометс разговор на тему личной сексуальности, да так неудачно, что последняя приняла это за домогательство. Стоит упомянуть, что Соометс – ровесница Лууре, и ничего вульгарного, судя по тому, что было опубликовано в статье, не произошло. Информация о происшествии разлетелась по соцсетям, где Лууре вежливо принес свои извинения. Но этого было достаточно для того, чтобы до выяснения обстоятельств профессора отстранили от преподавания.

Это не первый случай запутанных педагогических и личных отношений на этой неделе. В среду всплывшие на поверхность романтические отношения с ученицей привели к увольнению завуча Тартуской гимназии имени Яана Поска, учителя математики Мяртена Карми.

На основании доступной информации можно сделать вывод, что с педагогами обошлись несправедливо. Случаи, конечно, разные.

В первом случае я не нахожу в словах Соометс ничего такого, что указывало бы не то что на агрессивное, а даже на навязчивое поведение Андреса Лууре. Преподаватель – тоже человек, и что предосудительного в сексуальных чувствах или влечении, если оно направлено на представителя противоположного пола того же возраста? Особенно когда оно выражается только вербально и намеками.