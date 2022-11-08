Интервью с руководителем русскоязычного объединения соцдемов Кириллом Клаусом – это прекрасный пример того, как можно попытаться угодить и нашим, и вашим, а в итоге только опозориться, считает депутат Рийгикогу (Центристская фракция) Мария Юферева-Скуратовски.
Юферева-Скуратовски: соцдемы лгут о русской школе и пытаются понравиться всем сразу
Напомню, что в парламенте прошел первое чтение законопроект о переводе к 2030 году всех детских садов и школ на эстонский язык обучения. Фракция центристов сразу заявила, что считает законопроект полным браком и подробно аргументировала, почему его невозможно реализовать (катастрофическая нехватка учителей). Мы предложили отклонить этот недоработанный документ в первом чтении. Нас никто не в этом не поддержал, из чего можно было бы сделать вывод – все остальные партии поддерживают этот законопроект. Логично?
Но оказывается, что у соцдемов свои особые логика и философия в стиле «жить захочешь – не так раскорячишься». В упомянутом мной интервью глава русских соцдемов заявил, по сути, что этот законопроект – мертворожденная реформа, и, скорее всего, она останется только на бумаге. А вообще скоро выборы, так что ситуация сильно изменится.
В одном с Кириллом не поспоришь – действительно скоро выборы. Только откуда у соцдемов такая уверенность, что они снова попадут в правительство, где смогут реализовывать свою идею единой школы? Я бы в этом не была так уверена. Людям обычно не нравится, когда им в глаза врут и держат за дураков.
Смотрите, сейчас с их помощью будет принят закон, который может означать увольнение учителей из-за несоответствия языковым требованиям и падение качества образования в школах. Соцдемы со святой простотой признают, что закон плохой и не учитывает интересов ни педагогов, ни детей, а поддерживают они его лишь потому, что заключили с реформистам и партией «Отечество» выгодную политическую сделку. Но это все временно, а завтра они непременно все исправят. Но я в это не очень верю.
Правда заключается в том, что соцдемы пытаются угодить и нашим, и вашим и никак не могут занять четкую позицию по вопросу полного перевода русских школ на эстонский язык обучения. В Таллиннском горсобрании и в Рийгикогу в разные годы голосовали либо за переход, либо вовсе воздерживались от голосования.
Такая же невнятная позиция у них по вопросу лишения права голоса на местных выборах неграждан и граждан третьих стран. Если центристская фракция предложила отклонить этот законопроект в первом чтении, то соцдемы предпочли не участвовать в голосовании. Это такая трусоватая, но выгодная позиция – вы там разберитесь сами без нас, а мы потом примкнем к победителям.
Я не избиратель соцдемов и не мне требовать от них четкой позиции по принципиальным вопросам. Но как коллега по политическому цеху, призываю уже наконец определиться или хотя бы думать, перед тем, как что-то сказать.