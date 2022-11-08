Юферева-Скуратовски: соцдемы лгут о русской школе и пытаются понравиться всем сразу

Напомню, что в парламенте прошел первое чтение законопроект о переводе к 2030 году всех детских садов и школ на эстонский язык обучения. Фракция центристов сразу заявила, что считает законопроект полным браком и подробно аргументировала, почему его невозможно реализовать (катастрофическая нехватка учителей). Мы предложили отклонить этот недоработанный документ в первом чтении. Нас никто не в этом не поддержал, из чего можно было бы сделать вывод – все остальные партии поддерживают этот законопроект. Логично?

Но оказывается, что у соцдемов свои особые логика и философия в стиле «жить захочешь – не так раскорячишься». В упомянутом мной интервью глава русских соцдемов заявил, по сути, что этот законопроект – мертворожденная реформа, и, скорее всего, она останется только на бумаге. А вообще скоро выборы, так что ситуация сильно изменится.

В одном с Кириллом не поспоришь – действительно скоро выборы. Только откуда у соцдемов такая уверенность, что они снова попадут в правительство, где смогут реализовывать свою идею единой школы? Я бы в этом не была так уверена. Людям обычно не нравится, когда им в глаза врут и держат за дураков.