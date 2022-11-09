Опрос: менее половины жителей Эстонии уверены, что не потеряют работу

В ходе опроса банк Citadele поинтересовался у жителей стран Балтии, насколько они уверены в том, что сохранят работу, а их работодатель справится со связанными с инфляцией трудностями и меняющейся экономической ситуацией.

«Респонденты в возрасте 30–39 лет продемонстрировали большие доверие к своему работодателю и уверенность в сохранении рабочего места – из них уверен в этом был 61% ответивших. Наиболее негативное отношение выразили люди старшего возраста, 60–74 лет – из них уверенность высказали лишь 30%, – сказала руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен. – Пессимизм этой группы респондентов связан с тем, что многие из них работают не на полную ставку, а близость пенсионного возраста делает их более неуверенными. Может быть, они чувствуют, что более уязвимы рядом с более молодыми коллегами».

«Потеря работы обычно является крайне стрессовой ситуацией, поскольку ежемесячный доход необходим для содержания семьи и покрытия различных кредитных обязательств. Уверенность в завтрашнем дне поможет повысить создание сбережений на непредвиденные ситуации. Сейчас самое время пересмотреть свои расходы и отказаться от ненужных трат», - добавила Хакиайнен.

Результаты опроса в других странах Балтии были довольно схожими, хотя латыши продемонстрировали наибольшую неуверенность в сохранении работы. Лишь 43% из них ответили, что уверены в своем работодателе и работе. 8% жителей Латвии уже потеряли работу.

13% жителей Эстонии заявили, что предприятие, где они работают, стабильно, но они все же беспокоятся о сохранении работы. 6% сказали, что не уверены в будущем предприятия, но не очень беспокоятся о поиске другой работы. 9% заявили, что не уверены в будущем предприятия, а также в собственных перспективах найти другую работу. 6% жителей Эстонии ответили, что из-за новой экономической ситуации они уже потеряли работу.

Этот же проведенный в октябре опрос показал, что из-за высоких цен подавляющее большинство жителей Эстонии изменили свои потребительские привычки. Только пятая часть указала, что в течение последнего месяца им не приходилось ограничивать какие-либо расходы. В то же время почти половина (45%) отказались от еды вне дома или заказа готовой еды на дом, 39% сократили потребление электроэнергии, 36% ограничили расходы на развлечения, такие как кино и театр, 4% отказались от покупки лекарств и т.п.