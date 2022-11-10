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Евгений Криштафович ⟩ Продажу «травки» пора легализовать, это поможет усилить контроль

Евгений Криштафович
, юрист (Партия реформ)
Продажу «травки» пора легализовать, это поможет усилить контроль
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Евгений Криштафович.
Евгений Криштафович. Фото: Madis Veltman

Появление на рынке гексагидроканнабинола (ГГК) – легального каннабиноида, вызывающего схожий с запрещенным тетрагидроканнабинолом (ТГК) опьяняющий эффект, вновь заостряет дискуссию о необходимости пересмотра политики по контролю за распространением наркотиков. Тотальные запреты только ухудшают положение, мешая контролировать ситуацию на рынке, пишет юрист Евгений Криштафович (Партия реформ), реагируя на материал Rus.Postimees.

Если сегодня издать «сухой закон», то потребители алкоголя не перестанут пить – они просто будут покупать его не в магазине с акцизной маркой, а у знакомого дилера, который разливает жидкость неизвестного происхождения в своем подвале. Примерно такая же ситуация складывается и на рынке каннабиноидов, где потребитель выбирает между запрещенным ТГК, который он покупает неизвестного качества у сомнительных поставщиков, и «легкой версией травки» в виде ГГК, которая продаётся в магазинах с соответствующей маркировкой пока совершенно свободно.

Я очень надеюсь на то, что как можно больше потребителей ТГК перейдут на легальный ГГК, так как продукты с его содержанием хотя бы подлежат строгому государственному контролю качества. И деньги, отданные за такие продукты, частично поступают в виде различных налогов в бюджет, а не оседают в карманах международных преступных наркокартелей.

В последние годы наметилась вселяющая осторожный оптимизм тенденция в цивилизованных западных странах пересматривать свою наркополитику и исключать из числа запрещенных веществ в том числе ТГК. Сейчас, пожалуй, наиболее интересная дискуссия по этому поводу разворачивается в Германии, где правительство на днях одобрило декриминализацию хранения и производства ТГК в личных целях.

Мое твердое убеждение, которое я последовательно высказываю в течение многих лет, что именно такой способ контроля рынка каннабиноидов подходит самым лучшим образом и для Эстонии, потому что конопля из карманов наших граждан никуда не исчезнет, но хотя бы это будет только относительно безобидная конопля, а не полный набор наркотической дряни, которую всучит потребителю уличный дилер.

Подчеркиваю, однако, что все вышесказанное пока лишь – мое личное убеждение. Партия, в которой я состою, окончательного мнения по этому вопросу ещё не сформировала: большинство реформистов считает, что надо следить за изменением общемировых трендов и идти в их фарватере, не проявляя излишнего рвения.

При этом в Эстонии есть две партии, которые всеми силами мешают прогрессивной политике в части легализации конопли – это EKRE и социал-демократы. Лично я их за это всячески порицаю.

Меня, разумеется, можно упрекнуть в вопиющей неискренности, так как сам я отношусь к числу ультраконсервативных потребителей любых психоактивных веществ. Я даже обычных сигарет никогда не курил. Причина: я слишком трепетно отношусь к своему драгоценному здоровью, чтобы рисковать им, принимая в рекреационных целях какие-то вещества. Мне бы от зависимости от кофе и сладкого самому как-то избавиться!

Тем не менее, я считаю контрпродуктивными попытки уголовными методами изменить привычки тех, кто курит марихуану. Это вещество, как мы теперь знаем благодаря научному прогрессу, является намного менее вредным и вызывающим зависимость, чем алкоголь. Поэтому я посвятил много времени юридической защите потребителей конопли, помогая им в судах аннулировать назначенные полицией штрафы.

Если же законодатель добавит к числу запрещенных веществ еще и ГГК, то работы у меня, конечно, прибавится, но я считаю это пустой тратой государственных денег, не говоря уже об озлобленности на полицию людей, которые проходят через все эти унизительные процессы, даже когда они их выигрывают.

И опыт цивилизованных стран, в которых ТГК давно легализован, как и наш собственный опыт, где потребители могут свободно покупать продукты, содержащие вызывающий опьянение ГГК, укрепляет мое убеждение, что тратить ресурсы на запрет этих веществ вредно и неразумно.

Правильнее было бы использовать освободившиеся средства на информационную кампанию, разъясняющую последствия от приема любых психоактивных веществ – табака, алкоголя и каннабиноидов – какие опасности и в каких случаях могут ждать его потребителей. И, разумеется, убеждать держаться как можно дальше от сигарет, рюмки и косячков молодых людей, у которых еще формируется мозг и нервная система.

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