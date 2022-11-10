Евгений Криштафович ⟩ Продажу «травки» пора легализовать, это поможет усилить контроль

Подчеркиваю, однако, что все вышесказанное пока лишь – мое личное убеждение. Партия, в которой я состою, окончательного мнения по этому вопросу ещё не сформировала: большинство реформистов считает, что надо следить за изменением общемировых трендов и идти в их фарватере, не проявляя излишнего рвения.

При этом в Эстонии есть две партии, которые всеми силами мешают прогрессивной политике в части легализации конопли – это EKRE и социал-демократы. Лично я их за это всячески порицаю.

Меня, разумеется, можно упрекнуть в вопиющей неискренности, так как сам я отношусь к числу ультраконсервативных потребителей любых психоактивных веществ. Я даже обычных сигарет никогда не курил. Причина: я слишком трепетно отношусь к своему драгоценному здоровью, чтобы рисковать им, принимая в рекреационных целях какие-то вещества. Мне бы от зависимости от кофе и сладкого самому как-то избавиться!

Тем не менее, я считаю контрпродуктивными попытки уголовными методами изменить привычки тех, кто курит марихуану. Это вещество, как мы теперь знаем благодаря научному прогрессу, является намного менее вредным и вызывающим зависимость, чем алкоголь. Поэтому я посвятил много времени юридической защите потребителей конопли, помогая им в судах аннулировать назначенные полицией штрафы.

Если же законодатель добавит к числу запрещенных веществ еще и ГГК, то работы у меня, конечно, прибавится, но я считаю это пустой тратой государственных денег, не говоря уже об озлобленности на полицию людей, которые проходят через все эти унизительные процессы, даже когда они их выигрывают.

И опыт цивилизованных стран, в которых ТГК давно легализован, как и наш собственный опыт, где потребители могут свободно покупать продукты, содержащие вызывающий опьянение ГГК, укрепляет мое убеждение, что тратить ресурсы на запрет этих веществ вредно и неразумно.