Появление на рынке гексагидроканнабинола (ГГК) – легального каннабиноида, вызывающего схожий с запрещенным тетрагидроканнабинолом (ТГК) опьяняющий эффект, вновь заостряет дискуссию о необходимости пересмотра политики по контролю за распространением наркотиков. Тотальные запреты только ухудшают положение, мешая контролировать ситуацию на рынке, пишет юрист Евгений Криштафович (Партия реформ), реагируя на материал Rus.Postimees.
Евгений Криштафович ⟩ Продажу «травки» пора легализовать, это поможет усилить контроль
Если сегодня издать «сухой закон», то потребители алкоголя не перестанут пить – они просто будут покупать его не в магазине с акцизной маркой, а у знакомого дилера, который разливает жидкость неизвестного происхождения в своем подвале. Примерно такая же ситуация складывается и на рынке каннабиноидов, где потребитель выбирает между запрещенным ТГК, который он покупает неизвестного качества у сомнительных поставщиков, и «легкой версией травки» в виде ГГК, которая продаётся в магазинах с соответствующей маркировкой пока совершенно свободно.
Я очень надеюсь на то, что как можно больше потребителей ТГК перейдут на легальный ГГК, так как продукты с его содержанием хотя бы подлежат строгому государственному контролю качества. И деньги, отданные за такие продукты, частично поступают в виде различных налогов в бюджет, а не оседают в карманах международных преступных наркокартелей.
В последние годы наметилась вселяющая осторожный оптимизм тенденция в цивилизованных западных странах пересматривать свою наркополитику и исключать из числа запрещенных веществ в том числе ТГК. Сейчас, пожалуй, наиболее интересная дискуссия по этому поводу разворачивается в Германии, где правительство на днях одобрило декриминализацию хранения и производства ТГК в личных целях.
Мое твердое убеждение, которое я последовательно высказываю в течение многих лет, что именно такой способ контроля рынка каннабиноидов подходит самым лучшим образом и для Эстонии, потому что конопля из карманов наших граждан никуда не исчезнет, но хотя бы это будет только относительно безобидная конопля, а не полный набор наркотической дряни, которую всучит потребителю уличный дилер.
Подчеркиваю, однако, что все вышесказанное пока лишь – мое личное убеждение. Партия, в которой я состою, окончательного мнения по этому вопросу ещё не сформировала: большинство реформистов считает, что надо следить за изменением общемировых трендов и идти в их фарватере, не проявляя излишнего рвения.
При этом в Эстонии есть две партии, которые всеми силами мешают прогрессивной политике в части легализации конопли – это EKRE и социал-демократы. Лично я их за это всячески порицаю.
Меня, разумеется, можно упрекнуть в вопиющей неискренности, так как сам я отношусь к числу ультраконсервативных потребителей любых психоактивных веществ. Я даже обычных сигарет никогда не курил. Причина: я слишком трепетно отношусь к своему драгоценному здоровью, чтобы рисковать им, принимая в рекреационных целях какие-то вещества. Мне бы от зависимости от кофе и сладкого самому как-то избавиться!
Тем не менее, я считаю контрпродуктивными попытки уголовными методами изменить привычки тех, кто курит марихуану. Это вещество, как мы теперь знаем благодаря научному прогрессу, является намного менее вредным и вызывающим зависимость, чем алкоголь. Поэтому я посвятил много времени юридической защите потребителей конопли, помогая им в судах аннулировать назначенные полицией штрафы.
Если же законодатель добавит к числу запрещенных веществ еще и ГГК, то работы у меня, конечно, прибавится, но я считаю это пустой тратой государственных денег, не говоря уже об озлобленности на полицию людей, которые проходят через все эти унизительные процессы, даже когда они их выигрывают.
И опыт цивилизованных стран, в которых ТГК давно легализован, как и наш собственный опыт, где потребители могут свободно покупать продукты, содержащие вызывающий опьянение ГГК, укрепляет мое убеждение, что тратить ресурсы на запрет этих веществ вредно и неразумно.
Правильнее было бы использовать освободившиеся средства на информационную кампанию, разъясняющую последствия от приема любых психоактивных веществ – табака, алкоголя и каннабиноидов – какие опасности и в каких случаях могут ждать его потребителей. И, разумеется, убеждать держаться как можно дальше от сигарет, рюмки и косячков молодых людей, у которых еще формируется мозг и нервная система.