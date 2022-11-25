Сравните ⟩ Вот это разница! В Эстонии подскочили цены на бытовую технику

Цены почти на все виды товаров начали постепенно расти еще год назад, когда стоимость энергоносителей резко взлетела и начался мировой энергетический кризис. Начавшаяся в феврале война добавила масла в огонь: как экономика, предприниматели и потребители справятся с очередным ударом? Летом экономисты стали предрекать очередной рост цен и огромную инфляцию. Что же изменилось с тех пор?