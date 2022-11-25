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Сравните ⟩ Вот это разница! В Эстонии подскочили цены на бытовую технику

София Солдатенко Сабина Аскерова
Вот это разница! В Эстонии подскочили цены на бытовую технику
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Цены на электротехнику подскочили.
Цены на электротехнику подскочили. Фото: Коллаж Rus.Postimees / Страницы интернет-магазинов

Подорожание электроэнергии, газа и рекордная инфляция продолжают поднимать цены практически на все. Rus.Postimees решил сравнить, как за полгода изменилась стоимость электротехники.

Цены почти на все виды товаров начали постепенно расти еще год назад, когда стоимость энергоносителей резко взлетела и начался мировой энергетический кризис. Начавшаяся в феврале война добавила масла в огонь: как экономика, предприниматели и потребители справятся с очередным ударом? Летом экономисты стали предрекать очередной рост цен и огромную инфляцию. Что же изменилось с тех пор?

Эстония действительно оказалась в лидерах ЕС по инфляции: в октябре, согласно скорректированным данным Eurostat, годовая инфляция в нашей стране составила 22.5 процента. Для сравнения – в октябре средняя годовая инфляция в еврозоне была 10,6 процента.

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