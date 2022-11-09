«Путин приедет на Донбасс». Но не сейчас

Конкретных планов по поездке президента РФ Владимира Путина на оккупированные территории Украины в настоящее время нет, но время, когда он туда приедет, непременно придет, заявил 9 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет на Донбасс. Естественно, это российские регионы», – заявил Песков в среду на фоне новостей об оставлении Херсона российскими войсками.

Заявление Пескова прозвучало после того, как он сам секретно побывал в Луганске. О поездке путинского пресс-секретаря на Восток Украины ранее проговорился первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Спасибо Дмитрию Сергеевичу. Он только сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик», – сказал Кириенко.

Сам Песков о поездке на оккупированные территории не распространялся.