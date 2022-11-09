Командующий российскими войсками в Херсонской области Сергей Суровикин предложил министру обороны РФ Сергею Шойгу оставить правобережную часть Херсонской области вместе с Херсоном. Доклад Суровикина транслировал телеканал «Россия 24». Шойгу согласился с предложением Суровикина, передает «Медуза».
Российское командование объявило об отступлении из Херсона
Суровикин заявил, что в нынешних условиях Херсон и близлежащие населенные пункты невозможно полноценно снабжать. «Оценив ситуацию, предлагаю занять оборону по левому берегу Днепра», – заявил он. Суровикин назвал это решение «тяжелым», но заявил, что оно сохранит жизни людей.
«Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. <…> Приступайте к отводу войск и примите все меры для безопасной переброску техники, вооружения и личного состава за реку Днепр», – заявил Шойгу.
Россия захватила Херсон в начале марта, в первые дни после вторжения на украинскую территорию. Этот город стал единственным областным центром, захваченным российской армией с начала войны. В конце сентября Россия аннексировала Херсонскую область вместе с другими захваченными территориями Украины.