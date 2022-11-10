10 ноября 1982 года скончался Леонид Брежнев, генсек КПСС и руководитель Советского Союза, который правил империей большевиков почти 18 лет. Rus.Postimees рассказывает, чем запомнил мир человека, который сам был на войне, но не смог удержать СССР от развязывания новых войн. И это далеко не только беспощадные анекдоты и безумные цитаты.
Леонид Брежнев: «Быть войны не должно никогда»
Леонид Брежнев родился на территории нынешней Днепропетровской области Украины в 1906 году в семье металлургов, выходцев из Курской губернии. С 15-ти лет работал сначала разнорабочим, а после окончания техникума землемером. Поработав на Урале, вернулся в Украину, где получил высшее образование как металлург. В 29 лет снова оказался далеко на Востоке. Служил в бронетанковых войсках под Читой. После армии вернулся к работе на металлургию, но с 1937 года делал партийную карьеру, отвечал за пропагандистскую работу в Украине.
«По национальности я русский, по происхождению – коренной пролетарий, потомственный металлург»
К началу войны в 1941 году вырос до секретаря Днепропетровского обкома КП(б)У по оборонной промышленности. В годы войны занимался эвакуацией промышленности с территории Украины, мобилизацией местного населения в Красную Армию, подавлением украинского сопротивления и политической работой в армии на южных фронтах. В 1943 году лично участвовал в освобождении Новороссийска, неоднократно посещая окруженный немецкими войсками плацдарм. К концу войны был начальником политуправления 4-го Украинского фронта, а после Прикарпатского военного округа.
«Крестным отцом» дальнейшей политической карьеры Брежнева можно считать будущего генсека ЦК КПСС Никиту Хрущева, который в 1946 году рекомендовал назначить Брежнева первым секретарем Запорожского обкома КП(б) Украины. Брежнев несколько лет руководил восстановлением промышленности региона, но уже в 1951 году возглавил компартию Молдавии, то есть фактически возглавил эту республику СССР. После личной встречи со Сталиным в 1952 году попал в ЦК партии, то есть в самый главный орган управления СССР. Но после смерти Сталина лишился всех постов.
«Критика не шоколад, чтобы ее любить»
Снова благодаря Хрущеву, получает высокий пост в 1954 году – «поднимает целину» в Казахстане, участвует в создании космодрома Байконур. В 1957 году возвращается в ЦК КПСС, где курировал вопросы развития военно-промышленного комплекса и советской космонавтики.
В 1964 году был среди участников смещений Хрущева с поста генсека. По данным участников заговора, предлагал физически устранить своего «крестного отца», но от убийства прежнего вождя СССР было решено отказаться.
«Хрущев развенчал культ Сталина после его смерти, а мы развенчали культ Хрущева при его жизни»
18 лет пребывания Хрущева в роли главы Советского государства принято характеризовать термином «застой». После предыдущих безумных десятилетий общество стремилось просто пожить без войн и массовых репрессий. Брежнев очень активно ездил по дружественным странам первые десять лет своей власти, лично налаживая контакты.
Именно при Брежневе началась так называемая разрядка в отношениях с США, что привело к расширению торгового сотрудничества между двумя сверхдержавами и подписанию первого Договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). При Хрущеве конфронтация с бывшими союзниками во Второй мировой едва не закончилась для мира ядерной войной.
Однако временная приостановка прежних темпов гонки вооружения не спасла советских граждан от дефицита. Заточенная на войну экономика СССР характеризуется дефицитом самых обычных товаров все 70-е годы.
При этом сам Брежнев не отказывал себе ни в чем. Он любил охоту, дорогие подарки и модные вещи, которых не производили в СССР.
«Экономика должна быть экономной», – говорил тогда Брежнев, и с этим абсурдом почти никто не спорил. Многие нынешние пенсионеры из поколения советских граждан, родившихся после войны, до сих вспоминают 70-е, как «понятное время», когда завтрашний день был прозрачен, а принципы карьерного роста стабильны. Цена на водку поднималась при Брежневе только дважды, и этот факт врезался в память тех, кто был молодым тогда.
Именно при Брежневе Россия подсела на нефтяную иглу. За десять лет 1970-го года добыча нефти в СССР выросла вдвое, а выручка от ее продажи за рубеж за годы правления Брежнева выросла в 20 раз. Цены рухнут в 80-е, что ускорит развал СССР.
«Мы живем сегодня так, как работали вчера, а завтра будем жить так, как работаем сегодня»
Несмотря на дефицит, покупательская способность советских граждан при Брежневе росла. Если в 1970 году советский гражданин мог позволить себе 33 кг говядины, 270 кг хлеба и 250 литров молока, то в 1980 году – 43 кг мяса, 400 кг хлеба и 430 литров молока.
При Брежневе советские люди стали больше пить спиртное. В 70-м году на каждого человека приходилось 8,5 литров спирта в год. В 80-м – 10,5 литра спирта на каждого.
«И если бы спросили меня сегодня, какой главный вывод сделал я, пройдя войну от первого до последнего дня, я бы ответил: быть ее больше не должно. Быть войны не должно никогда»
Как фронтовик, Брежнев знал, что такое война. Именно при нем началась традиция отмечания дня победы, чествование выживших солдат и пропаганда заточенная на буквосочетании «Миру – мир». Надписи с этим лозунгом до сих пор сохранились в архитектуре в российской глубинке, хотя некоторые из них и были демонтированы в 2022 году на фоне путинской войны со столь близкой Брежневу Украиной.
Одновременно с этим, при Брежневе продолжилась традиция силового подавления попыток построения демократии в странах Восточной Европы.
В 1968 году под руководством СССР была подавлена так называемая «Пражская весна» в Чехословакии. Советский Союз ввел в страну до полумиллиона военных и пять тысяч единиц тяжелой военной техники. Именно тогда впервые были отмечены проблемы Брежнева со здоровьем. По воспоминаниям очевидцев, во время принятия решения о вторжении Брежнев был заторможен, что было следствием приема снотворного. В 1976 году он перенес клиническую смерть, после чего не смог восстановиться, страдая в том числе атеросклерозом сосудов головного мозга.
Брежнев как никакой другой лидер СССР старался быть близок к молодежи, лично поздравляя детей специальными видеообращениями вплоть до последних лет своего руководства, когда здоровье генсека заметно ухудшилось.
«Наш долг – постараться, чтобы дети всех народов не знали войн. Чтобы у них было спокойное и радостное детство. К сожалению, сегодня на Земле еще во многих местах гремят выстрелы, льется кровь, гибнут не только взрослые, но и дети. Много детей еще умирает от голода и болезней. С этим нельзя мириться»
И именно в 1979 году СССР ввязался в войну, которая стала одной из главных причин краха СССР всего 12 лет спустя. За 10 лет в Афганистане погибли 15 тысяч советских солдат и около 50-ти тысяч были ранены. СССР в эти годы был одним из главных воплощения зла на Земле. Но в самом Союзе об этом открыто не говорилось. Привычка страха была велика, что не мешало людям упражняться в остроумиии на кухнях и фольклоре, главным воплощением которого стали анекдоты.
— Леонид Ильич, идем к коммунизму, а есть нечего!
— А в дороге кормить никто не обещал.
— Леонид Ильич, какое у вас хобби?
— За двадцать сантиметров будет!
— Да нет, я имею в виду ваше увлечение!
— А, собираю о себе интересные анекдоты.
— И какие успехи?
— Уже три с половиной лагеря собрал.
Мальчик спрашивает: «Папа, Ленин хороший?» – «Хороший». – «А Сталин плохой?» – «Плохой». – «А Брежнев?» – «Не приставай: умрет – узнаешь».
Брежнев говорит:
– Я хотел бы после смерти лежать в Мавзолее. Подработайте этот вопрос.
На следующий день в слове «Ленин» над буквой «е» появились две точки.
– Что такое брови Брежнева?
– Это усы Сталина, но на более высоком уровне
Ленин доказал, что управлять страной могут и кухарки.
Сталин доказал, что управлять страной может один человек.
Хрущев доказал, что управлять страной может и дурак.
Брежнев доказал, что страной можно вообще не управлять.
Брежнев выступает на заседании: – Кто сказал, что я читаю по бумажке? Ха, черточка, ха, черточка, ха, черточка.
В кремлевском коридоре чиновник встречается с Брежневым:
– Христос воскрес, Леонид Ильич!
– Знаю, мне уже докладывали.
Брежнев не стал генералиссимусом только потому, что так и не смог выговорить это слово.
Брежнев читает по бумажке на схезде партии: «Правительство идет на гавно… Хм… Правительство идет на гав но…». Подсказка шепотом из зала: «Переверните бумажку, Леонид Ильич». «Правительство идет но га в но… (переворачивает) гу с партией!»
В целом при упоминании имени Брежнев чаще вспоминается что-то комичное. Например, его дикция, где вместо «систематически», чаще слышались «сиськи-масиськи», что до сих пор остается поводом для пародий.
Его внешний вид, напоминающий Мао Цзедуна в гробу, который продолжает дышать и двигать глазами. Его иконостас наград и сразу 4 звезды Героя СССР.
Отдельный яркий штрих, резонирующий с настоящим – брежневский поцелуй. Страстный поцелуй в губы, после двух поцелуев в обе щеки, без оглядки на пол целуемого, как знак высшей степени доверия.
В нынешней российской дипломатии эти практики немыслимы, теперь гостей в Кремле ждет многометровый стол.
Тем не менее, есть и параллели в том, как относились к Брежневу, и как относятся к Путину, который уже существенно перебил рекорд генсека по длительности пребывания в Кремле. Брежнев ушел сам. Впервые за 60 лет власть лидера территорий в этой части Земли ушла из рук не по злому умыслу. Нынешний хозяин Кремля, судя по репликам отдельных экспертов, рискует повторить опыт Брежнева.
«Проблема свободных выборов в том, что никогда не знаешь, кто победит»
7 ноября 1982 года Брежнев последний раз появился на публике, приветствуя участников торжеств в честь главного праздника СССР – годовщины революции 1917 года.
Уже через три дня «Ильич» умер, а вместе с ним посыпалась и вся пирамида советской реальности. Следующие вожди умирали один за другим, пока сравнительно молодой Михаил Горбачев в попытке реанимировать СССР не дал сотням миллионов советских граждан права и свободы, тем самым завершив проект Советского государства.
«У коммуниста нет никаких особых прав, кроме одного – быть впереди, быть там, где труднее»