Леонид Брежнев: «Быть войны не должно никогда»

Leonid Brežnev. Фото: @sovietvisuals / Twitter

«Экономика должна быть экономной», – говорил тогда Брежнев, и с этим абсурдом почти никто не спорил. Многие нынешние пенсионеры из поколения советских граждан, родившихся после войны, до сих вспоминают 70-е, как «понятное время», когда завтрашний день был прозрачен, а принципы карьерного роста стабильны. Цена на водку поднималась при Брежневе только дважды, и этот факт врезался в память тех, кто был молодым тогда.

Именно при Брежневе Россия подсела на нефтяную иглу. За десять лет 1970-го года добыча нефти в СССР выросла вдвое, а выручка от ее продажи за рубеж за годы правления Брежнева выросла в 20 раз. Цены рухнут в 80-е, что ускорит развал СССР.

«Мы живем сегодня так, как работали вчера, а завтра будем жить так, как работаем сегодня»

Несмотря на дефицит, покупательская способность советских граждан при Брежневе росла. Если в 1970 году советский гражданин мог позволить себе 33 кг говядины, 270 кг хлеба и 250 литров молока, то в 1980 году – 43 кг мяса, 400 кг хлеба и 430 литров молока.

При Брежневе советские люди стали больше пить спиртное. В 70-м году на каждого человека приходилось 8,5 литров спирта в год. В 80-м – 10,5 литра спирта на каждого.

Леонид Брежнев работает из бассейна Фото: Internet