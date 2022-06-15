Российский историк, политолог, до 2019 года работавший в МГИМО Валерий Соловей еще несколько лет назад со ссылкой на свои источники рассказывал о тяжелой болезни президента России Владимира Путина. Теперь с аналогичными заявлениями выступают и британская пресса, и известный американский режиссер Оливер Стоун. Появляются утверждения, что Путин уже может быть мертв.
Владимир Путин умирает?
Давняя история
Валерий Соловей рассказал Postimees, что болезни начали серьезно одолевать Путина лет девять-десять назад. «Он болеет раком, причем, не в первый раз, – говорит бывший профессор. – Дважды ему удавалось выкарабкаться. Его вылечили, причем качественно. А в третий раз, похоже, уже не вылечат. Помимо рака у него еще и болезнь Паркинсона, ее первые признаки появились в 2013–2014 годах». По утверждениям Соловья, последний страшный диагноз был поставлен Путину на рубеже 2019–2020 годов.
В апреле 2022 года расследовательское издание «Проект», которое российские власти считают нежелательной организацией, заявило, что у Путина рак щитовидной железы.
«Там более сложный и тяжелый диагноз, – уточняет Соловей. – Можно смело говорить не только про щитовидку. Это множественное поражение внутренних органов». Аналитик утверждает, что российский лидер давно уже с трудом передвигается. «Если вы спросите тех, кто переживал полиорганную недостаточность, они вам расскажут, что какую-то часть дня, три-четыре часа, вполне работоспособны, а потом ложатся и лежат. То же самое сейчас происходит с Путиным».
Фатальные последствия
Валерий Соловей не исключает, что на фоне множественных диагнозов и, как следствие, лечения сильнодействующими препаратами типа нейролептиков, обезболивающих и стимуляторов, позволяющих приходить в себя перед публичными выступлениями, у российского лидера могло возникнуть психическое расстройство. «Зависимость между его психическим состоянием и оценками ситуации очевидна всем в его окружении», – говорит эксперт.
Более того, информация о болезни Путина в Кремле уже является общим местом. «Там об этом знает любая уборщица, только российское общество не в курсе! – иронизирует Соловей – Судя по тому, какое лихорадочное оживление сейчас происходит в Кремле, болезнь Владимира Владимировича переходит в финальную стадию. Он будет вынужден исчезнуть с радаров».
Речь необязательно идет о том, что Путин покидает этот бренный мир. Он может принудительно уйти из политики. Валерий Соловей уверен, что случится это уже осенью 2022 года. Собеседник Postimees утверждает, что ближайшее окружение Путина дожидается конца его правления в духе приближенных товарища Сталина. Он должен сам передать власть в отсутствие другого выбора.
«Прямо сейчас усиленно формируется чиновничий штат Госсовета (коллегиальная структура из федеральных и региональных чиновников, которая стала «конституционной» после внесения поправок Путина в основной закон РФ в 2020 году – прим.ред.). Формируется управление, набираются люди, прорабатываются документы. Готовится на какое-то время коллективный институциональный преемник», – говорит политолог.
В глазах двоится
Пока же вместо Путина на большинстве мероприятий появляются его двойники. «У него действительно есть двойники, – уверяет Соловей. – Их используют очень интенсивно, особенно в последнее время. Его образ традиционно используется в виде «консервов» (записанные заранее сюжеты для ТВ – прим.ред.). И даже как дополненная виртуальная реальность. Он появился в таком виде на одном из недавних заседаний Совбеза. Двойники вместо него играют в хоккей, плавают в проруби. Владимир Владимирович не играет в хоккей. Например, Лукашенко прекрасно знает, с кем он играет в хоккей. Но получает кредиты, поэтому молчит».
Валерий Соловей говорит, что поиски двойников были непростыми, потом этих людей «дорабатывали» с помощью пластических операций. «Один из них выше на полтора-два сантиметра, – утверждает эксперт. – И у него отличается даже не форма ушей, а козелок (небольшой хрящевой выступ на внешнем ухе в передней части ушной раковины – прим.ред.). Хороший специалист из разведслужбы это обязательно увидит и определит различия между людьми». Второго двойника использовали на публике, где не надо много говорить. Например, недавно он посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка министерства обороны РФ. Там он пообщался с военнослужащими, которые лечатся после возвращения из Украины. Впрочем, утверждает Соловей, этих «ветеранов боевых действий» ранее видели и в других амплуа на встречах с президентом. Или с «президентом».
Оцифровка могучего интеллекта
Начиная с 2011–2012 годов приближенные Путина финансируют геронтологические исследования, изучающие аспекты старения человека. Путину было предложено два варианта решения проблемы конкретно его личного старения: генетические исследования и создание его цифровой копии.
«Сам он в таких вопросах не очень разбирается, поэтому, говорят, даже поверил в это», – улыбается Валерий Соловей.
В последние годы первоочередное финансирование касается проблемы борьбы с раком и вопросов продления жизни. Такими исследованиями занимается в том числе дочь Путина Мария Воронцова. Однако прорыва в этой области так и не случилось.
Между тем 7 октября 2022 года Путину исполнится 70 лет.
Валерий Соловей: в России не думают о будущем
Политический аналитик Валерий Соловей убежден: тема болезни Путина возникла на фоне войны в Украине как знак российской элите, что пора менять ситуацию.
- Почему западные спецслужбы, если они давно знали о состоянии российского президента, заговорили об этом только сейчас?
- Это сигнал российскому истеблишменту. «Ребята, обещания, которые вам были даны, дальше выполнять невозможно. Система, в которой вы выросли, идет к концу. Поэтому не стоит думать, что вы сможете жить так, как раньше. Подумайте о будущем», – примерно такой посыл. Причем это обращение не к российской элите высшего уровня, а к условному полковнику. «Знайте, товарищ полковник, все может перемениться». Как было после смерти Сталина. Посадили тогда немного, но уволили очень многих.
- Это приглашение к невыполнению преступных приказов?
- Приглашение задуматься о будущем. И о том, что горизонт рядом. Не в условном 2036 году, а здесь и сейчас. Поэтому возникает вопрос, стоит ли продолжать в том же духе. Типологически это похоже на то, что происходило в СССР в 1990–1991 годах, когда распоряжения начальства просто перестали выполняться. Не было ни саботажа, ни вредительства. Было просто нежелание рисковать. Люди начали понимать, что выполнение указаний чревато последствиями.
- Да, но не проскочила ли Россия Рубикон, чтобы остаться собой уже после ухода Путина?
- Я настроен позитивно, хотя к улучшению Россия придет через ухудшение, стремительно начавшееся 24 февраля. Впереди политический кризис. Слабые фракции элиты будут пытаться мобилизовать общество. Хотя оно озлоблено настолько, что вовлекать его небезопасно. Думаю, что гражданской войны не будет, но будет потяжелее, чем кризис рубежа конца 1980-х – начала 1990-х годов. Нет сейчас ни той надежды, ни того запаса прочности. В итоге Россия вырулит к слабой, но реалистически мыслящей власти. Вернее, вынужденной мыслить реалистически из-за своей слабости. Но демократией поначалу и пахнуть не будет. Чтобы воссоздать выжженные ныне гражданские институты, понадобится лет 10–15. Так что новая власть будет решать простые задачи: обеспечение предсказуемости, экономического роста, нормальных отношений с Западом. Потому что без них не будет ни предсказуемости, ни экономического роста.
- Силовики же будут сопротивляться. Кто же просто так отползет от руля?
- Не будут, и по очень простой причине. Нет у них единой корпорации. Есть группы, которые находятся в скрытом конфликте между собой. Причем он готов перейти и переходит в открытые формы. Эти группы думают о своем личном будущем, не о будущем страны. Сейчас в России никто даже не пытается подумать, что будет после. Вообще никто.