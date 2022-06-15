Владимир Путин умирает?

Оцифровка могучего интеллекта

В последние годы первоочередное финансирование касается проблемы борьбы с раком и вопросов продления жизни. Такими исследованиями занимается в том числе дочь Путина Мария Воронцова. Однако прорыва в этой области так и не случилось.

Валерий Соловей: в России не думают о будущем

Валерий Соловей: «России нужна слабая реалистичная власть» Фото: личный архив

Политический аналитик Валерий Соловей убежден: тема болезни Путина возникла на фоне войны в Украине как знак российской элите, что пора менять ситуацию.

- Почему западные спецслужбы, если они давно знали о состоянии российского президента, заговорили об этом только сейчас?

- Это сигнал российскому истеблишменту. «Ребята, обещания, которые вам были даны, дальше выполнять невозможно. Система, в которой вы выросли, идет к концу. Поэтому не стоит думать, что вы сможете жить так, как раньше. Подумайте о будущем», – примерно такой посыл. Причем это обращение не к российской элите высшего уровня, а к условному полковнику. «Знайте, товарищ полковник, все может перемениться». Как было после смерти Сталина. Посадили тогда немного, но уволили очень многих.

- Это приглашение к невыполнению преступных приказов?

- Приглашение задуматься о будущем. И о том, что горизонт рядом. Не в условном 2036 году, а здесь и сейчас. Поэтому возникает вопрос, стоит ли продолжать в том же духе. Типологически это похоже на то, что происходило в СССР в 1990–1991 годах, когда распоряжения начальства просто перестали выполняться. Не было ни саботажа, ни вредительства. Было просто нежелание рисковать. Люди начали понимать, что выполнение указаний чревато последствиями.

- Да, но не проскочила ли Россия Рубикон, чтобы остаться собой уже после ухода Путина?

- Я настроен позитивно, хотя к улучшению Россия придет через ухудшение, стремительно начавшееся 24 февраля. Впереди политический кризис. Слабые фракции элиты будут пытаться мобилизовать общество. Хотя оно озлоблено настолько, что вовлекать его небезопасно. Думаю, что гражданской войны не будет, но будет потяжелее, чем кризис рубежа конца 1980-х – начала 1990-х годов. Нет сейчас ни той надежды, ни того запаса прочности. В итоге Россия вырулит к слабой, но реалистически мыслящей власти. Вернее, вынужденной мыслить реалистически из-за своей слабости. Но демократией поначалу и пахнуть не будет. Чтобы воссоздать выжженные ныне гражданские институты, понадобится лет 10–15. Так что новая власть будет решать простые задачи: обеспечение предсказуемости, экономического роста, нормальных отношений с Западом. Потому что без них не будет ни предсказуемости, ни экономического роста.

- Силовики же будут сопротивляться. Кто же просто так отползет от руля?

- Не будут, и по очень простой причине. Нет у них единой корпорации. Есть группы, которые находятся в скрытом конфликте между собой. Причем он готов перейти и переходит в открытые формы. Эти группы думают о своем личном будущем, не о будущем страны. Сейчас в России никто даже не пытается подумать, что будет после. Вообще никто.