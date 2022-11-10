В Эстонии собирают деньги на покупку газовых плит и баллонов для украинцев

В рамках проекта «Soe toit külmal talvel» («Горячая пища холодной зимой») планируется купить и доставить тысяче украинских семей комплекты из газовой плиты с двумя конфорками и газового баллона с установкой, тем самым бюджет проекта с учетом приобретения фургона для доставки комплектов составляет 154 000 евро, сообщила организация в четверг.

«Для жителей Европы зима не будет холодной, хотя Россия использует энергоресурсы в качестве оружия. В Украине Россия использует настоящее оружие, каждый день в украинском небе летают российские ракеты, направленные на то, чтобы навредить жизням максимального количества людей посредством настоящих холода и нехватки воды предстоящей зимой. На данный момент российские ракеты уничтожили или повредили целых 40 процентов жизненно важной инфраструктуры – теплостанций, газовой инфраструктуры, водоснабжения, обстрелы продолжаются», – сказала соучредитель Herojam Slava Яаника Мерило.

«Многие украинцы осознают эти проблемы, но все же не хотят покидать свои дома. Просим вас помочь с покупкой газовых плит и баллонов для тысячи семей, чтобы холодной зимой хотя бы была горячая пища в Херсоне, в Днепропетровской области, которая принимает огромные толпы беженцев, и приграничном Харькове. За каждые собранные 150 евро еще одна семья получит газовую плиту и газовый баллон, которые добровольцы и местные самоуправления доставят им прямо на дом», – сказала Мерило.

Пожертвовать деньги можно на сайте www.heroiamslava.org.