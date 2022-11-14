Работодатели Эстонии: 6000 безработных украинцев – ерунда, у нас есть гораздо более насущная проблема

Более 6000 украинских военных беженцев ищут работу в Эстонии. Учитывая общую безработицу, это все-таки скромный показатель на рынке труда. Сейчас сокращения не настолько массовые, чтобы число безработных быстро росло, а прогнозы бизнес-аналитиков на ближайшие годы не говорят о взрывном росте безработицы. Однако это не означает, что предприятия вообще не будут прекращать деятельность или проводить сокращения.

Сейчас работодатели обеспокоены скорее тем, что беженцев часто размещают в таких местах, как сельские регионы, где нет работы. Государство должно размещать их и направлять в Таллинн и район Харьюмаа, где нехватка рабочей силы наиболее остра.

Украинцы облегчили нехватку рабочих, например, в сфере обслуживания, где сложно найти работников, особенно после вызванной ковидом неопределенности. Также в строительстве, логистике и промышленности. Большинство ищущих работу имеют высшее или профессиональное образование, т.е. ценные навыки. Работодатели хотят, чтобы каждый человек, который хочет работать, мог это делать.

По данным Департамента статистики Эстонии, вакантных рабочих мест тысячи. Например, согласно осеннему опросу CV-Online, 63 процента работодателей заявили, что находить сотрудников становится все труднее. Скорее именно системная нехватка рабочей силы является тем, что тормозит деятельность и развитие предприятий.