Синоптик Кайро Кийтсак сообщил в социальных сетях, что этим утром в Ида-Вирумаа можно было наблюдать снег и мокрый снег.
В Ида-Вирумаа выпал первый снег
«Небольшой субциклон, который движется над Эстонией в юго-восточном и южном направлениях, сегодня утром принес Ида-Вирумаа мокрый снег и снег», – написал Кийтсак и поделился фотографией, сделанной в Синимяэ.
Синоптики и ранее прогнозировали, что первый снег ожидается в середине ноября, когда похолодает.
Месяц назад ведущий синоптик Департамента окружающей среды Тайми Пальяк говорила, что порывов холодного воздуха следует ожидать во второй половине ноября – тогда может и пойти снег. В то же время, по ее словам, постоянный снежный покров в восточных уездах, вероятно, установится в декабре, а немного позже и в Западной Эстонии.
В октябре синоптик и лесничий Арво Сайдла предполагал, что с середины ноября может сильно похолодать. На вопрос, когда выпадет первый снег, он ответил, что это произойдет накануне Кадрипяэва.
«Обычно случается так: когда появляются лебеди, то снег выпадает не позднее чем через три недели», – сказал Сайдла, добавив, что первая половина зимы будет довольно мягкой, а февраль и март – по-настоящему зимними.