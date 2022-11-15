В Ида-Вирумаа выпал первый снег

«Небольшой субциклон, который движется над Эстонией в юго-восточном и южном направлениях, сегодня утром принес Ида-Вирумаа мокрый снег и снег», – написал Кийтсак и поделился фотографией, сделанной в Синимяэ.

Синоптики и ранее прогнозировали, что первый снег ожидается в середине ноября, когда похолодает.

Месяц назад ведущий синоптик Департамента окружающей среды Тайми Пальяк говорила, что порывов холодного воздуха следует ожидать во второй половине ноября – тогда может и пойти снег. В то же время, по ее словам, постоянный снежный покров в восточных уездах, вероятно, установится в декабре, а немного позже и в Западной Эстонии.

В октябре синоптик и лесничий Арво Сайдла предполагал, что с середины ноября может сильно похолодать. На вопрос, когда выпадет первый снег, он ответил, что это произойдет накануне Кадрипяэва.