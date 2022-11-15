Еще шесть детей убиты военными в Украине

«С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по 13 ноября 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 16 631 жертву среди гражданского населения в стране: 6 557 убитых и 10 074 раненых», – сказано в последней сводке ведомства Мишель Бачелет.

Среди убитых – 2559 мужчин, 1752 женщины, 170 девочек и 204 мальчика, а также 34 ребенка и 1838 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди раненых – 2 176 мужчин, 1 563 женщины, 208 девочек и 297 мальчиков, а также 245 детей и 5 585 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Таким образом с 31 октября подтверждены убийства еще 127 гражданских лиц, в том числе восьми детей. В конце октября сообщалось о гибели 402 несовершеннолетних. Сейчас эта цифра в сводках ООН застыла на отметке 408.

Похороны трехмесячной Киры, ее мамы Валерии и бабушки Людмилы в Одессе, 27 апреля 2022 года. В результате ракетного удара России по Одессе 23 апреля погибли восемь человек, и около 20 получили ранения. Фото: EPA/STEPAN FRANKO

Количество раненых за две последние недели выросло на 209 человек.

Динамика роста количества жертв постепенно замедляется. Максимальные жертвы были зафиксированы в марте.

Помесячная динамика изменения количества подтвержденных случаев убийств и ранений мирного населения Украины с 24 февраля 2022 года. Данные регулярно публикует Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Эти данные опубликованы 14 ноября 2022 года. Фото: ohchr.org

В ООН уточняют, что увеличение цифр в новом сообщении по сравнению с предыдущими обновлениями не следует приписывать только жертвам среди гражданского населения, имевшим место за эти две недели, поскольку в эти дни УВКПЧ также подтвердило потери, имевшие место в более ранний период.

«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения», – снова отмечают правозащитники ООН.

При этом в ведомстве Мишель Бачелет отмечают рост числа жертв от срабатывания мин. Если в предыдущие недели доля погибших и раненых от этого вида оружия не превышала 5% новых жертв, то за две недели ноября эта доля выросла до 11%. 89% жертв ноября вызваны применением взрывного оружия с широким поражающим действием.