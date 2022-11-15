За две недели войны Путина с Украиной в ноябре 2022 года ООН подтверждает гибель еще шестерых детей. Всего с 24 февраля убиты уже 408 несовершеннолетних. Общее число гражданских жертв этой войны достигло 16 631 человека.
Еще шесть детей убиты военными в Украине
«С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по 13 ноября 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 16 631 жертву среди гражданского населения в стране: 6 557 убитых и 10 074 раненых», – сказано в последней сводке ведомства Мишель Бачелет.
Среди убитых – 2559 мужчин, 1752 женщины, 170 девочек и 204 мальчика, а также 34 ребенка и 1838 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди раненых – 2 176 мужчин, 1 563 женщины, 208 девочек и 297 мальчиков, а также 245 детей и 5 585 взрослых, пол которых пока неизвестен.
Таким образом с 31 октября подтверждены убийства еще 127 гражданских лиц, в том числе восьми детей. В конце октября сообщалось о гибели 402 несовершеннолетних. Сейчас эта цифра в сводках ООН застыла на отметке 408.
Количество раненых за две последние недели выросло на 209 человек.
Динамика роста количества жертв постепенно замедляется. Максимальные жертвы были зафиксированы в марте.
В ООН уточняют, что увеличение цифр в новом сообщении по сравнению с предыдущими обновлениями не следует приписывать только жертвам среди гражданского населения, имевшим место за эти две недели, поскольку в эти дни УВКПЧ также подтвердило потери, имевшие место в более ранний период.
«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения», – снова отмечают правозащитники ООН.
При этом в ведомстве Мишель Бачелет отмечают рост числа жертв от срабатывания мин. Если в предыдущие недели доля погибших и раненых от этого вида оружия не превышала 5% новых жертв, то за две недели ноября эта доля выросла до 11%. 89% жертв ноября вызваны применением взрывного оружия с широким поражающим действием.
Война Путина с Украиной продолжается уже 265 дней.