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145 мирных жителей убито в Украине за неделю

Общее число жертв среди гражданского населения достигло 16 295 человек
rus.postimees.ee
145 мирных жителей убито в Украине за неделю
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Похороны в Буче, Украина, 3 октября 2022 года
Похороны в Буче, Украина, 3 октября 2022 года Фото: Sergei Supinsky / AFP

На последней неделе октября в Украине погибли еще 145, а ранены 89 мирных жителей. Об этом в понедельник 31 октября сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

«С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по 30 октября 2022 года УВКПЧ зафиксировало 16 295 жертв среди гражданского населения в стране: 6 430 убитых и 9 865 раненых», - сказано в новой сводке правозащитников ООН.

Среди убитых мирных жителей - 2511 мужчин, 1716 женщин, 167 девочек и 201 мальчик, а также 34 ребенка и 1801 взрослый, пол которых пока неизвестен. Среди раненых - 2107 мужчин, 1515 женщин, 205 девочек и 292 мальчика, а также 242 ребенка и 5504 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Таким образом за неделю с предыдущей сводки количество подтвержденных случаев гибели гражданского населения в Украине в результате военных действий выросло на 145 человек.

Похороны трехмесячной Киры, ее мамы Валерии и бабушки Людмилы в Одессе, 27 апреля 2022 года. В результате ракетного удара России по Одессе 23 апреля погибли восемь человек, и около 20 получили ранения.
Похороны трехмесячной Киры, ее мамы Валерии и бабушки Людмилы в Одессе, 27 апреля 2022 года. В результате ракетного удара России по Одессе 23 апреля погибли восемь человек, и около 20 получили ранения. Фото: EPA/STEPAN FRANKO

С момента нападения ВС РФ на Украину 24 февраля ООН подтверждает убийство 402 детей. За восемь с лишним месяцев войны были ранены по меньшей мере 741 ребенок.

С 1 по 30 октября 2022 года УВКПЧ зафиксировало 1043 жертвы среди гражданского населения: 274 убитых, 769 раненых. 95 процентов жертв октября – пострадавшие от взрывного оружия широкого действия (259 убитых и 731 раненых). 5 процентов жертв – пострадавшие и погибшие от мин.

Война Путина с Украиной продолжается уже 250 дней.

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