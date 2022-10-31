145 мирных жителей убито в Украине за неделю

«С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по 30 октября 2022 года УВКПЧ зафиксировало 16 295 жертв среди гражданского населения в стране: 6 430 убитых и 9 865 раненых», - сказано в новой сводке правозащитников ООН.

Среди убитых мирных жителей - 2511 мужчин, 1716 женщин, 167 девочек и 201 мальчик, а также 34 ребенка и 1801 взрослый, пол которых пока неизвестен. Среди раненых - 2107 мужчин, 1515 женщин, 205 девочек и 292 мальчика, а также 242 ребенка и 5504 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Таким образом за неделю с предыдущей сводки количество подтвержденных случаев гибели гражданского населения в Украине в результате военных действий выросло на 145 человек.

Похороны трехмесячной Киры, ее мамы Валерии и бабушки Людмилы в Одессе, 27 апреля 2022 года. В результате ракетного удара России по Одессе 23 апреля погибли восемь человек, и около 20 получили ранения. Фото: EPA/STEPAN FRANKO

С момента нападения ВС РФ на Украину 24 февраля ООН подтверждает убийство 402 детей. За восемь с лишним месяцев войны были ранены по меньшей мере 741 ребенок.

С 1 по 30 октября 2022 года УВКПЧ зафиксировало 1043 жертвы среди гражданского населения: 274 убитых, 769 раненых. 95 процентов жертв октября – пострадавшие от взрывного оружия широкого действия (259 убитых и 731 раненых). 5 процентов жертв – пострадавшие и погибшие от мин.