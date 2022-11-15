Яна Тоом об избавлении от советских символов: это вандализм другого уровня – государственный

Осудившая это явление в соцсетях Яна Тоом дала нашему порталу более развернутый комментарий.

– Почему вы не поддерживаете одобренный правительством законопроект, который должен избавить Эстонию от советской символики за три месяца?

– Я не поддерживаю решение правительства, потому что оно глупое и безответственное. Если мы посмотрим на историю вандализма, то увидим, что очень часто снос, демонтаж, разрушение памятников, зданий, объектов культуры мотивируют желанием убрать «неправильную» символику. Однако никакая идеология не меняет сути: вандализм остается вандализмом.

Тем более когда решения о необходимости охраны памятника и его художественной ценности будет принимать правительственная комиссия, а творческим союзам – профессиональным архитекторам и художникам – заявлено, что это не их компетенция. Это просто вандализм другого уровня – государственный, где политические решения принимаются без учета экспертного мнения профессионального сообщества.

Тем самым, кстати, государство указывает творческим союзам, где их место при идеологии. Что само по себе – сигнал тревоги: когда экспертов в грош не ставят, когда система координат определяется политическими лозунгами, которые, в свою очередь, прикрывают голое желание власти, – жди беды.