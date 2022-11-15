Комментируя утвержденные правительством поправки к строительному кодексу, цель которых – в кратчайшие сроки убрать из публичного пространства Эстонии советские символы, евродепутат и член Центристской партии Яна Тоом отмечает, что это вандализм на государственном уровне, когда политические решения принимаются без учета экспертного мнения профессионального сообщества.
Яна Тоом об избавлении от советских символов: это вандализм другого уровня – государственный
Осудившая это явление в соцсетях Яна Тоом дала нашему порталу более развернутый комментарий.
– Почему вы не поддерживаете одобренный правительством законопроект, который должен избавить Эстонию от советской символики за три месяца?
– Я не поддерживаю решение правительства, потому что оно глупое и безответственное. Если мы посмотрим на историю вандализма, то увидим, что очень часто снос, демонтаж, разрушение памятников, зданий, объектов культуры мотивируют желанием убрать «неправильную» символику. Однако никакая идеология не меняет сути: вандализм остается вандализмом.
Тем более когда решения о необходимости охраны памятника и его художественной ценности будет принимать правительственная комиссия, а творческим союзам – профессиональным архитекторам и художникам – заявлено, что это не их компетенция. Это просто вандализм другого уровня – государственный, где политические решения принимаются без учета экспертного мнения профессионального сообщества.
Тем самым, кстати, государство указывает творческим союзам, где их место при идеологии. Что само по себе – сигнал тревоги: когда экспертов в грош не ставят, когда система координат определяется политическими лозунгами, которые, в свою очередь, прикрывают голое желание власти, – жди беды.
Кто-то может спросить, не слишком ли это сильное слово, ведь история знает вандализм совершенно другого масштаба. Не слишком. Конюшни в церквях и костры из икон, сжигание автомобилей и – акты вандализма. Но дурачок с гвоздем, царапающий капоты на парковке у дома – младший брат вандала, построившего бассейн на месте храма.
– Насколько правительство вообще компетентно решать вопросы, касающиеся символики на зданиях или объектах?
– Художественную и историческую ценность должны оценивать профессионалы, а не политики. Тем более за четыре месяца до выборов. Отсюда, кстати, и срок в три месяца – к 5 марта нужно подзаработать очков.
– К каким зданиям, памятникам или другим проектам, на ваш взгляд, придут в первую очередь?
– Центр русской культуры. Кинотеатр «Сыпрус». My City Hotel. Комплекс жилых домов на перекрестке Тартуского шоссе и Лийвалайа. Нарвское шоссе, 9. Ну и хорошо бы, конечно, пройтись вдоль кварталов сталинской застройки на Кентманни, Лаутери, Сыле. Да, и что там с Силламяэ? Взять, так сказать, на карандаш.
Но начнут, я думаю, с Центра русской культуры. Не потому что там герб крупнее, а потому что можно выстроить ось противостояния: злые центристы защищают символ оккупации. При этом напротив построенной в годы оккупации Певческой эстрады сидит на склоне холма дважды лауреат Сталинской премии товарищ Эрнесакс – и в ус не дует. «Это другое!»
Вообще список инициатив министра юстиции Данильсон-Ярг вызывает восхищение: лишение права на оружие, лишение права голоса, требование о владении языком для депутатов, уничтожение символики... И все это за какие-то полгода! Направь министр эту энергию на работу, глядишь, и язык ненависти могли бы криминализировать, и презумпцию невиновности актуализировать – Еврокомиссия не зря грозит нам штрафами.
Но кого это волнует – выборы, да и момент удачный: пока украинцы завоевывают свободу ценой крови, правительство Эстонии имитирует то же самое при помощи чернил.