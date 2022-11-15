Суд отменил штраф, назначенный за публикацию фото c российскими десантниками

В суде также отметили, что подпись под фото «поздравляю всех, кто служил» была адресована людям, служившим в этих войсках в прошлом и не служащих в них в настоящее время, когда осуществляется агрессия, в которой также участвуют воздушно-десантные войска.

Решение уездного суда не вступило в силу и может быть обжаловано в Госсуде в течение 30 дней.

Rus.Postimees подробно освещал данный инцидент

Второго августа жительница Кохтла-Ярве Галина Киселева разместила в соцсети Facebook открытку с поздравлением мужчин с Днем воздушно-десантных войск (ВДВ), а через неделю получила вызов в полицию. Там ее показания заслушали и составили протокол.

В кабинете следователя Галина Киселева узнала, что открытка, которую она перепостила на свою стену в соцсети – это символ акта агрессии и военных преступлений.