Вируский уездный суд отменил штраф, назначенный полицией женщине, опубликовавшей в социальной сети фото российских десантников с флагом ВДВ России. Полиция оценила фотографию, опубликованную в августе этого года, как незаконную демонстрацию символов, связанных с российской агрессией против Украины.
Суд отменил штраф, назначенный за публикацию фото c российскими десантниками
Идаская префектура Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) квалифицировала опубликованную фотографию в соответствии со статьей о поддержке и оправдании международных преступлений, недавно добавленной в Пенитенциарный кодекс, согласно которой, геноцид, преступления против человечности или военные преступления, если они совершены способом, который поддерживает или оправдывает эти действия, наказывается денежным штрафом в размере до 200 штрафных единиц или арестом. Полиция оштрафовала женщину, разместившую фото, на 120 евро, пишет ERR.
Вируский уездный суд в понедельник отменил назначенный полицией штраф.
Хотя суд не согласился с доводом оштрафованной Галины Киселевой о том, что форма российских и украинских десантников похожа, и назвал публикацию фото сомнительной с этической точки зрения, в то же время суд пришел к выводу, что такое фото не имеет прямого отношения к российскому военному вторжению в Украину и совершенными там военными преступлениями или геноцидом.
По мнению суда, фотография с российскими десантниками и флагом ВДВ РФ не имеет прямого отношения к военной агрессии России против Украины. Таким образом, флаг не использовался в пропагандистских целях, связанных с войной России против Украины, где в основном использовались георгиевская лента, знак Z и флаг СССР.
Кроме того, по мнению суда, воздушно-десантные войска существовали в России со времен Второй мировой войны и не были сформированы специально в целях военной агрессии против Украины. По мнению судьи, толкование, автоматически связывающее любое упоминание какой-либо воинской части или подразделения российской армии с агрессией против Украины, было бы слишком широким и необоснованным.
В суде также отметили, что подпись под фото «поздравляю всех, кто служил» была адресована людям, служившим в этих войсках в прошлом и не служащих в них в настоящее время, когда осуществляется агрессия, в которой также участвуют воздушно-десантные войска.
Решение уездного суда не вступило в силу и может быть обжаловано в Госсуде в течение 30 дней.
Rus.Postimees подробно освещал данный инцидент
Второго августа жительница Кохтла-Ярве Галина Киселева разместила в соцсети Facebook открытку с поздравлением мужчин с Днем воздушно-десантных войск (ВДВ), а через неделю получила вызов в полицию. Там ее показания заслушали и составили протокол.
В кабинете следователя Галина Киселева узнала, что открытка, которую она перепостила на свою стену в соцсети – это символ акта агрессии и военных преступлений.