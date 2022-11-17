Аркадий Мошес ⟩ Украина уже не нуждается в такого рода «провокации»

Эксперт-международник еще до того, как об этом сказала официальная Варшава, заявил нам, что инцидент, в котором некоторые успели разглядеть «нападение РФ на страну НАТО», не запустит механизмы коллективной обороны стран, входящих в альянс. Причина – неготовность Запада в настоящий момент эскалировать конфликт с Москвой, когда экономические санкции против режима Путина фактически не работают.