Падение «русских ракет» в Польше не приведет к эскалации военного противостояния НАТО с Россией напрямую, но военная помощь Киеву будет усилена. Свой анализ инцидента с гибелью двух граждан Польши во время очередного массированного ракетного удара ВС РФ по Украине 15 ноября специально для Rus.Postimees сделал директор программы Восточного соседства ЕС и России Финского института международных отношений Аркадий Мошес.
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Аркадий Мошес ⟩ Украина уже не нуждается в такого рода «провокации»
Эксперт о причинах и последствиях падения ракет в Польше
Украина уже не нуждается в такого рода «провокации»
Эксперт-международник еще до того, как об этом сказала официальная Варшава, заявил нам, что инцидент, в котором некоторые успели разглядеть «нападение РФ на страну НАТО», не запустит механизмы коллективной обороны стран, входящих в альянс. Причина – неготовность Запада в настоящий момент эскалировать конфликт с Москвой, когда экономические санкции против режима Путина фактически не работают.
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