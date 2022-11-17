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Аркадий Мошес ⟩ Украина уже не нуждается в такого рода «провокации»

Эксперт о причинах и последствиях падения ракет в Польше
Иван Скрябин
, журналист
Украина уже не нуждается в такого рода «провокации»
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу беседует с офицерами возле истребителя МиГ-31 ВВС России, несущего гиперзвуковую крылатую ракету «Кинжал», авиабаза Хемеймим, Сирия, 15 февраля 2022 года. Ракетные удары России по Украине напрямую задели сразу две страны НАТО. Польшу, куда упала то ли российска ракета, то ли украинская противоракета. И Венгрию, которая лишилась российской нефти из нефтепровода «Дружба».
Министр обороны РФ Сергей Шойгу беседует с офицерами возле истребителя МиГ-31 ВВС России, несущего гиперзвуковую крылатую ракету «Кинжал», авиабаза Хемеймим, Сирия, 15 февраля 2022 года. Ракетные удары России по Украине напрямую задели сразу две страны НАТО. Польшу, куда упала то ли российска ракета, то ли украинская противоракета. И Венгрию, которая лишилась российской нефти из нефтепровода «Дружба». Фото: AP / Scanpix

Падение «русских ракет» в Польше не приведет к эскалации военного противостояния НАТО с Россией напрямую, но военная помощь Киеву будет усилена. Свой анализ инцидента с гибелью двух граждан Польши во время очередного массированного ракетного удара ВС РФ по Украине 15 ноября специально для Rus.Postimees сделал директор программы Восточного соседства ЕС и России Финского института международных отношений Аркадий Мошес.

Эксперт-международник еще до того, как об этом сказала официальная Варшава, заявил нам, что инцидент, в котором некоторые успели разглядеть «нападение РФ на страну НАТО», не запустит механизмы коллективной обороны стран, входящих в альянс. Причина – неготовность Запада в настоящий момент эскалировать конфликт с Москвой, когда экономические санкции против режима Путина фактически не работают.

Политолог из Финского института международных отношений Аркадий Мошес рассказал Rus.Postimees, почему единственным следствием падения ракет в Польше 15 ноября станет увеличение военной помощи Киеву, и когда можно будет предметно говорить об окончании войны Путина с Украиной.
Политолог из Финского института международных отношений Аркадий Мошес рассказал Rus.Postimees, почему единственным следствием падения ракет в Польше 15 ноября станет увеличение военной помощи Киеву, и когда можно будет предметно говорить об окончании войны Путина с Украиной. Фото: Скриншот Youtube
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