Почему Эстония изменила свое отношение к украинским беженцам из РФ? Беседа с правозащитником из Петербурга

– Да. Я знаю тех, кому такое говорили. Причем один случай меня просто, честно говоря, возмутил. Семья из Мариуполя. В момент начала боевых действий члены семьи оказались в разных районах города. Мать с дочкой выехала сначала к родственникам в РФ. Они примерно полтора месяца находились в Подмосковье. А через полтора месяца к ним сумел выбраться отец. В момент начала боев в городе он просто не был рядом с женой и дочкой.

– Жив, но подробности там были достаточно жуткие. Но дело сейчас не в них. Еще до приезда отца к родным, как только он смог выйти на связь, а это было тоже непросто, мы начали планировать для них маршрут. Они встретились в Подмосковье, приехали в Питер и должны были ехать через Эстонию. Но на эстонской границе им было сказано: «Вы слишком долго пробыли в России». Они пытались объяснить, что муж в России пробыл всего три дня, что три дня назад ему только удалось въехать на территорию РФ, а жена с ребенком находились здесь, потому что ждали, это все не помогло. И что значит, долго? Полтора месяца – это долго?