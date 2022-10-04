«Было негласное указание – не помогать, пусть мерзнут и голодают»

Важно другое. Что власть дрогнула, видя реакцию общества. Они увидели масштабы сочувствия и сострадания. Они увидели, что центром организации помощи живым людям стало «Яблоко», которое они терпеть не могут. Мы тут для Ведерникова как «ИГИЛ». То, что мы оказались способны помогать, организовали инфраструктуру, которая позволяет поддерживать тысячи человек на границе, это их заставило реагировать. Предприниматели нам прямо сказали: «Наконец-то кто-то организовал». Они хотели помогать, но не знали, как. И люди стали помогать. И власти Псковской области за ночь постарались пропустить всех пешеходов. Всех, кто жил под дождем. Попытались облагородить картинку. Оставили только тех, кто едет на автомобилях. Мы сами не ожидали, что за 20 часов получится растормошить эту махину. Испугать их моральными вещами.

– Были… Конкретный эпизод. В Шумилкино волонтеры обнаружили женщину 83 лет из Военного района Донецка. Буквально такое название – Военный район. У нее день рождения 4 сентября. Она пережила в этой очереди инфаркт. Была дезориентирована. Вообще не понимала, где она находится. Волонтеры привезли ее в Псков. Поселили в кварире. Создали все необходимые бытовые условия. Вышли на медиков, которые смогли ее принять в больнице. Провели полную диагностику, выписали все лекарства, стабилизировали. Дочка женщины живет в Великобритании. Она должна была прилететь в Таллинн, чтобы встречать мать на границе с Россией. До границы ее не сопровождал никто, когда она приехала на этих ужасных автобусах с другими. Ей 83 года! Мы продолжаем работать.



«Они приходят очень измученными и голодными, с отмороженными пальцами рук и ног», - рассказал о состоянии некоторых беженцев начальник погранпункта в юго-восточной Эстонии Петер Маран.



Rus.Postimees обратился в Департамент полиции и погранохраны за данными о количестве въехавших в Эстонию граждан Украины после объявления в РФ мобилизации в армию.



По данным ведомства, с 21 сентября в Эстонию въехали 7372 украинца. В среднем по 567 человек в день. Медлительность в переходе границы пограничники объясняют действиями российской стороны. В то же время, в департаменте отметили, что если раньше в основном въезжали женщины и дети, то теперь въезжают в основном мужчины, что вызывает подозрения, более тщательную проверку и общение на паспортном контроле. Помимо беженцев, от войны сейчас въехать в Эстонию пытаются и те обладатели украинских паспортов, кто жил в РФ на постоянной основе. И если нет доказательств, когда именно человек въехал в РФ из Украины, с большей долей вероятности он будет возвращен в РФ.