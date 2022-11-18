Резкое понижение температуры в Таллинне: дороги стали очень скользкими

С вечера четверга партнеры Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, а также районных управ, проводят обслуживание улиц в соответствии с предусмотренными в договорах циклами. Поверхность основных дорог влажная от соли. Партнеры также провели первые в этом сезоне работы по противогололедной обработке хлоридами и гранитной крошкой на остановках общественного транспорта, а также обработали гранитной крошкой обслуживаемые городом пешеходно-велосипедные дорожки. Процедуры по обслуживанию будут продолжаться в пятницу до тех пор, пока это необходимо.