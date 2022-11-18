Из-за резкого понижения температуры воздуха в четверг вечером во многих местах влажная поверхность дорог покрылась слоем льда, возможны гололед и иней. В пятницу утром температура воздуха сохранится на уровне ниже нуля градусов, дороги могут быть скользкими в течение всего дня.
Резкое понижение температуры в Таллинне: дороги стали очень скользкими
Всем участникам дорожного движения следует проявлять особую осторожность. Водители должны выбирать скорость и дистанцию, соответствующую дорожным условиям. Если на автомобиле установлены летние покрышки, то рекомендуется отдать предпочтение общественному транспорту. Пешеходам при передвижении также стоит проявлять осторожность.
С вечера четверга партнеры Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, а также районных управ, проводят обслуживание улиц в соответствии с предусмотренными в договорах циклами. Поверхность основных дорог влажная от соли. Партнеры также провели первые в этом сезоне работы по противогололедной обработке хлоридами и гранитной крошкой на остановках общественного транспорта, а также обработали гранитной крошкой обслуживаемые городом пешеходно-велосипедные дорожки. Процедуры по обслуживанию будут продолжаться в пятницу до тех пор, пока это необходимо.
Владельцам недвижимости и квартирным товариществам стоит помнить о том, что они обязаны содержать в порядке тротуары, находящиеся между границей недвижимости и проезжей частью. Для борьбы с гололедом следует использовать гранитную крошку.