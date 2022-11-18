Rus.Postimees уже сообщал об открывшейся 16 ноября в пространстве Reforum Space Tallinn фотовыставке об антивоенных протестах в России. На открытии мероприятия руководитель этого пространства Николай Артеменко рассказал, что различные гражданские выступления против войны в Украине начались во многих российских городах сразу же после 24 февраля и продолжаются до сих пор, несмотря на нарастающие репрессии со стороны власти. И выставка фактически развенчивает кремлевскую пропаганду о том, будто бы «все россияне поддерживают войну».
Николай Артеменко: «Мы стараемся интегрировать новейших политэмигрантов в эстонское общество»
Также Николай Артеменко нашел время ответить на несколько наших вопросов.
- Вы возглавляете пространство Reforum Space в Таллинне. Насколько можно понять, это организация новейших российских политэмигрантов, вынужденных уехать из страны после 24 февраля?
- Не только российских, в нашу организацию входят и политэмигранты из Беларуси и Украины. Мы работаем с политическими эмигрантами из этих трех стран и помогаем им развивать антивоенные проекты и различные гражданские инициативы. Но создавалось пространство именно политэмигрантами из России, которые вынуждены были покинуть родину после начала войны.
- Вы были координатором петербургского молодежного движения «Весна», выступившего против войны. Вам тоже пришлось столкнуться с репрессиями?
- Я был одним из основателей «Весны», но с 2018-го года руковожу и другим демократическим движением, «Время». С репрессиями по делу «Весны» мне столкнуться не довелось, однако по какой-то непонятной мне причине во всех базах российского МВД и различных базах экстремистов я по-прежнему фигурирую как один из руководителей «Весны».
Видимо, наши силовые ведомства не слишком внимательно следят за оппозицией в России, не вникают в детали, так сказать. Ребятам из «Весны» я желаю сил и выдержки. Признание организации экстремистской в наших реалиях – это, считай, орден за заслуги перед отечеством первой степени. Они — настоящие молодцы, и я рад, что приложил свою руку к созданию этой организации.
- Если судить со статистической точки зрения, новейшие российские политэмигранты – это кто? Программисты, студенты, деятели независимой культуры? Удается ли им получить гуманитарные визы в условиях визовых ограничений?
- IT-специалистов, наверное, больше всего. В Эстонии много возможностей для людей этой профессии. Я сам изначально (еще до войны) получил эстонскую рабочую визу через свой IT-стартап. Сейчас ситуация с визами, конечно, сильно усложнилась и получить негуманитарную визу для обладателя российского паспорта очень и очень непросто. Откровенно говоря, и гуманитарных виз выдавать стали гораздо меньше, даже по сравнению с минувшей весной.
Лично я не поддерживаю такую политику отмены российского паспорта, и мы всячески пытаемся донести до эстонских властей, что предоставление рабочих, гуманитарных и даже туристических виз россиянам, которые бегут от путинского режима и мобилизации, это шанс для обычных граждан не попасть под маховик репрессий или даже не уехать на фронт. Достаточно проводить обычное интервью на границе, чтобы понять, поддерживает человек Путина и войну или нет. Это рабочий инструмент и он вполне успешно в последние несколько лет применялся в той же Украине по отношению к въезжающим россиянам.
- Какие проекты предлагает Reforum Space для интеграции новейших политэмигрантов в эстонское общество?
- Бесплатные курсы эстонского языка, юридическая и психологическая помощь, иногда — помощь с поиском работы и, что самое главное, поддержка реализации антивоенных проектов и инициатив. В нашем пространстве можно всегда поработать или воспользоваться нашей видеостудией для работы над своими проектами.
Фотовыставка продлится еще около месяца, а тех, кто хотел бы принять более активное участие в наших мероприятиях, приглашаю на очередной антивоенный пикет возле российского посольства. Их мы проводим ежемесячно, и ближайший состоится в субботу, 26 ноября. Связаться с нашей организацией удобнее всего в Telegram – @reforum_est.