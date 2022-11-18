Николай Артеменко: «Мы стараемся интегрировать новейших политэмигрантов в эстонское общество»

Также Николай Артеменко нашел время ответить на несколько наших вопросов.

- Вы возглавляете пространство Reforum Space в Таллинне. Насколько можно понять, это организация новейших российских политэмигрантов, вынужденных уехать из страны после 24 февраля?

- Не только российских, в нашу организацию входят и политэмигранты из Беларуси и Украины. Мы работаем с политическими эмигрантами из этих трех стран и помогаем им развивать антивоенные проекты и различные гражданские инициативы. Но создавалось пространство именно политэмигрантами из России, которые вынуждены были покинуть родину после начала войны.

- Вы были координатором петербургского молодежного движения «Весна», выступившего против войны. Вам тоже пришлось столкнуться с репрессиями?

- Я был одним из основателей «Весны», но с 2018-го года руковожу и другим демократическим движением, «Время». С репрессиями по делу «Весны» мне столкнуться не довелось, однако по какой-то непонятной мне причине во всех базах российского МВД и различных базах экстремистов я по-прежнему фигурирую как один из руководителей «Весны».

Видимо, наши силовые ведомства не слишком внимательно следят за оппозицией в России, не вникают в детали, так сказать. Ребятам из «Весны» я желаю сил и выдержки. Признание организации экстремистской в наших реалиях – это, считай, орден за заслуги перед отечеством первой степени. Они — настоящие молодцы, и я рад, что приложил свою руку к созданию этой организации.