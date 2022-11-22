Каждый день война убивает детей в Украине

«С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по 20 ноября 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 16 784 жертвы среди гражданского населения в стране: 6 595 убитых и 10 189 раненых», – сообщает свежая сводка УВКПЧ.



Таким образом, за неделю с предыдущего сообщения страшных и подтвержденных цифр от ООН в Украине стало больше на 38 убитых мирных жителей. Еще 115 гражданских лиц были ранены.

В ведомстве Мишель Бачелет подтверждают гибель уже 415 детей. Неделю назад сообщалось об убийстве 408 детей.

Похороны в Буче, Украина, 31 августа 2022 года. Фото: AP Photo

Только в ноябре правозащитники ООН зафиксировали 400 жертв среди гражданского населения Украины. 95 убитых (25 мужчин, 19 женщин, 2 девочки, 1 мальчик, а также 3 детей и 45 взрослых, пол которых пока неизвестен), а также 305 раненых (94 мужчины, 56 женщин, 5 девочек, 8 мальчиков, а также 3 ребенка и 139 взрослых, пол которых пока неизвестен).

Каждый десятый пострадавший в ноябре – жертва мин. 91% жертв погибли и были ранены в результате применения взрывного оружия широкого действия.



«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения», - вновь отмечают в УВКПЧ.

В середине ноября эксперты Хельсинкской комиссии предоставили доказательства того, что Россия осуществляет геноцид украинского народа.