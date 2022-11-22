Интервью ⟩ «Сейчас русских обобщают, и это ошибка». Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко побеседовал с Rus.Postimees

Тихон Дзядко дает экспресс-интервью перед конференцией. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Я думаю, что в действиях руководства балтийских стран есть один серьезный просчет. Он состоит в излишнем обобщении. Происходит оценка человека по признаку цвета его паспорта. Тогда как дело заключается в том, что есть россияне и россияне. Есть те, кто действительно поддерживают войну, агитируют за нее и едут воевать, а есть те, кто остается в Российской Федерации, потому что у них нет возможности уехать. И они не подбрасывают дрова в костер этой войны.

В нынешней ситуации важно определиться, кто твой союзник. И независимый российский журналист, который информирует не только россиян, но и всех, кто говорит по-русски, о событиях, происходящих в Украине, – это союзник цивилизованного мира, который хочет, чтобы Владимир Путин проиграл в этой войне.

Российские граждане молчат, потому что сейчас говорить в России опасно, но они – союзники цивилизованного мира. И даже те, кто раньше не задумывались о происходящем, а потом началась мобилизация, и они побежали, даже они – потенциальные союзники! Потому что они не поехали на фронт и не убили украинца.

– Но ведь это тоже обобщение, только с другой стороны. Все союзники?