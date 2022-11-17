Русскоязычные СМИ за пределами России: лозунг Russians Go Home нам подходит

Могут ли русскоязычные СМИ за пределами России влиять на ситуацию в самой России? Какие стратегии своего развития эти эмигрантские СМИ разрабатывают? На эти и многие другие вопросы ответили Тихон Дзядко («Дождь»), Кирилл Мартынов («Новая газета – Европа»), Наталья Назарец (Радио Свобода), Сергей Ковальченко (независимый журналист из Петербурга).

Несмотря на неоднозначное отношение ко всему русскому, будь то культура, язык или информация, главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко уверен, что все здравомыслящие люди понимают, что «Дождь» и другие независимые СМИ на территории Латвии, Эстонии и других европейских стран являются союзниками. «Наша цель – чтобы война завершилась, агрессор потерпел поражение, а мы имели возможность вернуться к себе домой», – сразу сообщил он.

Фото: Иван Скрябин

В самой России на сегодняшний день не осталось независимых СМИ. Глава Русской службы в Рижском офисе Радио Свободная Европа / Радио Свобода Евгения Назарец хорошо помнит времена развала Советского Союза, когда в Москве открылся первый корпункт радио «Свобода». «Это был большой шаг, – говорит она. – Но сегодня наступило время, когда мы вырабатываем новых себя, новые миссии».

Огромным ударом по независимым российским СМИ стал запрет на территории России телеканала «Дождь» и «Новой Газеты».