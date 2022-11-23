Интервью ⟩ Главред «Новой газеты – Европа» Мартынов: даже в СССР, при всей его подлости, не было такой криминальной риторики!

– Вы мне дали еще довольно большую фору. Предмет моей работы – философия сознания, изучение того, как в целом работает человеческий интеллект. Самое интересное ответвление здесь – это искусственный интеллект. Диссертация была посвящена понятию, которое было описано в начале 20 века – интенциональность. Философы и психологи пришли к выводу, что наше сознание – это всегда сознание о чем-то. Не существует мышления без того, о чем мы мыслим. Ну вот, а все остальное – это многочисленные детали, которые за эти 100 лет накопились. Я писал в основном о современных авторах второй половины XX века и наших современниках.

– Ну, я надеюсь, что у меня был и другой трек, который мне до сих пор доступен. Я по-прежнему занимаюсь образованием, и можно было бы получить докторскую стипендию в Европе и тихо сидеть писать научные статьи, которые мало кто будет читать. Я не отношусь к тому, чем мы занимаемся в «Новой газете», как некоему инструменту. Это способ работать по специальности, одновременно пытаясь принести какую-то пользу обществу. Много текстов, которые через меня проходят как через редактора, в какой-то степени относятся к политической философии. Например, о том, что нам делать с Россией. В этом есть какое-то интеллектуальное удовлетворение. С другой стороны, мне было важно, особенно в этом году, не замолчать. Почти все замолчали. Замолчали многие замечательные философы в России, бывшие коллеги по Высшей школе экономики. Поэтому работа в «Новой газете» для меня бесконечно ценная. Еще так совпало, что в этом году у меня окончательно кончились все начальники, потому что меня уволили из двух университетов в России: два года назад из Высшей школы экономики, а в этом году еще из двух. Ну и начальства в газете тоже у меня нет, но я как-то не чувствую, что я работаю на себя. Я чувствую, скорее, что я работаю на ту команду людей, которая уехала за границу работать.