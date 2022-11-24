В свете опубликованного сегодня расследования Rus.Postimees о российском дипломате, который мог заниматься в Эстонии вербовкой, рассказываем, как именно происходит вербовка, кем интересуются российские спецслужбы, и кто из дипломатов этой страны был выслан за шпионаж.
Обзор Rus.Postimees ⟩ За что Эстония высылала российских дипломатов
История независимой Эстонии знает не один десяток случаев, когда сотрудника российского посольства высылали, обнаружив, что оный занимался сбором информации, вербовкой и оказывался офицером разведки. Обычно вслед за высылкой российских сотрудников посольства «зеркально» следовала высылка эстонских дипломатов из России. Вспомним лишь некоторые наиболее громкие скандалы с разоблачением российских шпионов.
В 1996 из Эстонии выслали советника по экономике посольства РФ Сергея Андреева. Выяснилось, что он был сотрудником Службы внешней разведки (СВР). Он выяснял у госслужащих информацию, связанную с концепцией обороны стран Балтии, а также планы на вступление в ЕС и НАТО. В сотрудничестве с российской разведкой признался советник комиссии Рийгикогу по иностранным делам Тыну Рандла. Разоблачение произошло при активном участии Полиции безопасности, которой тогда руководил Юри Пихль. Вся Эстония увидела в передаче «Актуальная камера» кадры, снятые КАПО при передаче секретных документов российскому разведчику.
Дипломат описал Старый город и уехал
В 2000 году выслали сотрудников посольства Владимира Телегина и Юрия Яценко, которые тоже оказались сотрудниками ГРУ и собирали информацию о радарной системе и пограничной службе Эстонии.
В 2003 году был выслан из страны первый секретарь посольства Николай Щербаков. Эстонские спецслужбы установили, что он был сотрудником СВР и считался ключевой фигурой российских спецслужб в Таллинне. Любопытно, что выслали его все же не за это, а за то, что Щербаков, будучи вдребезги пьяным, пытался уехать от полицейского патруля, устроил две аварии, а после этого концерта помочился в Старом городе прямо под камерами.
В 2004 году выслали из страны первого секретаря посольства, генерала СВР Анатолия Климкина. 22 марта МИД Эстонии подтвердил факт высылки двух дипломатов РФ. Им было предписано покинуть Эстонию в течение 48 часов, поскольку указанные дипломаты «активно добывали информацию по расширению НАТО и Евросоюза».
23 марта 2004 года Министерство иностранных дел России заявило, что два сотрудника посольства Эстонии в Москве объявлены персонами нон-грата «за деятельность, не совместимую со статусом дипломата и наносящую ущерб интересам РФ».
В 2006 году был выслан резидент СВР в Эстонии Анатолий Дышкант. В Ежегоднике КАПО сказано, что Дышкант, который был советником посольства России, устраивал с представителями русскоязычных партий в Эстонии «профилактические» беседы и рекомендовал им идти на местные выборы единым блоком.
Херман Симм «уехал» в тюрьму, дипломаты – домой
Самой громкой историей 2008 года стало разоблачение работавшего в пользу российской разведки Хермана Симма. Симм был высокопоставленным чиновником Министерства обороны Эстонии и был осужден за государственную измену и шпионаж в пользу России. По некоторым данным, Симм был завербован КГБ еще в советское время. С 1995 года он начал сотрудничать с СВР.
Сам он в интервью объяснял свое согласие на сотрудничество частично шантажом, а частично материальным стимулом. По версии КАПО, основной причиной сотрудничества Симма с российской разведкой стала обида, которую он затаил на руководство страны, поскольку после освобождения от должности генерального директора полиции его назначили на более низкую должность заместителя комиссара отдела расследований криминальной полиции и отказали в присвоении звания генерала. После вынесения приговора Симму из представительства России в НАТО были выдворены два дипломата, которых обвинили в работе на российскую разведку.
Херман Симм освободился досрочно из тюрьмы в 2019 году. Из 12 лет и 6 месяцев, назначенных судом, он пробыл в заключении 11 лет и 2 месяца.
Алексей Дрессен «спас» Эстона Кохвера
В 2012 году был арестован за шпионаж в пользу РФ бывший сотрудник КАПО Алексей Дрессен. Согласно обвинению, он сотрудничал с ФСБ. При аресте Дрессена и его жены, которая тоже участвовала в шпионаже, у них были изъяты «носители с секретной информацией», которые Виктория Дрессен собиралась передать сотрудникам ФСБ по прибытии в Москву. По версии следователей, с российскими спецслужбами Дрессен сотрудничал ради денег.
В июле 2012 года в Таллинне состоялся закрытый суд, на котором Алексей Дрессен был осужден на 16 лет лишения свободы за государственную измену. В сентябре 2015 года на мосту через реку Пиуза Дрессена обменяли на офицера КАПО Эстона Кохвера, осужденного в России за шпионаж. Кохвера в 2014 году российские спецслужбы утащили прямо с территории Эстонии, выдав за шпиона, хотя в обязанности сотрудника КаПо ничего подобного не входило. Интересно, что после ареста Дрессена высылки кого-то из посольства не последовало.
Задержание Алексея Дрессена в Таллинне (видео: КаПо)
Выслали то ли за шпионаж, то ли за хамство
В 2017 году Полиция безопасности арестовала Артема Зинченко за шпионаж в пользу России. Впоследствии он был осужден на пять лет тюремного заключения, но, отсидев около года, был помилован для обмена на гражданина Эстонии Райво Суси, который был задержан в России по обвинению в шпионаже и осужден на 12 лет колонии строгого режима. Обмен состоялся в феврале 2018 года на том же мосту через реку Пиуса, где обменяли Дрессена.
Однако история с Зинченко получила любопытное продолжение. Едва ли не впервые в истории шпионажа обменянный ранее шпион вернулся в страну, где он был осужден, и попросил политического убежища. Но это уже другая история. В этом же 2017 году российскому генеральному консулу в Нарве Дмитрию Казеннову и сотруднику дипмиссии Сергею Сургаеву была вручена нота о выдворении из Эстонии. «Газета.ру» и другие российские СМИ написали, что «версия о том, что дипломатов высылают за шпионаж, признана несостоятельной». Российской стороне больше понравилась версия, что поводом стал конфликт с мэром Кивиыли из-за оскверненных памятников советским воинам в Кивиыли. Российский МИД официально заявил, что «не оставит высылку российских дипломатов без ответа».
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Что такое вербовка сотрудником разведки гражданина другой страны и как это выглядит? Поговорим об этом со специалистами.
Комментирует полиция безопасности (КаПо)
Вербовка обычно представляет собой длительный процесс, который может начаться с совершенно обычной бытовой ситуации. Человек может даже не понять цель общения, но в какой-то момент он все же может заподозрить скрытые мотивы. Важно, чтобы человек немедленно сообщил о таком контакте в полицию безопасности. Даже если кажется, что разговор был совершенно не о национальной безопасности, но вызывает сомнения, стоит обратиться в полицию безопасности. В этом случае мы сможем обеспечить наилучший выход из ситуации, которую работающие против Эстонии спецслужбы создают человеку. Согласно § 234-2 и 235-1 Уголовного кодекса, сотрудничество и контакты со спецслужбами иностранного государства, в том числе России и Беларуси, наказуемы, независимо от гражданства.
На вопросы Rus.Postimees ответил Андрес Анвельт, бывший директор центральной криминальной полиции и глава МВД, автор детективов.
Как происходит настоящая вербовка, когда сотрудник посольства кого-то «нарыбачил»?
Для серьезной успешной вербовки в идеале необходимо, чтобы было три фактора. Во-первых, это идеология. Одна из возможностей – это идеологическая конфронтация со страной, в которой живет человек, которого вербуют. Он в ней «несогласный». Второе – денежная мотивация. И третье – наличие компромата. Идеальный шпион получается, когда присутствуют все три мотива, но идеология лежит в основе. Если у вас есть только один из этих трех мотивов, то велик риск, что человек выйдет из-под контроля.
Такие правила работают только в военной разведке, или в любой другой?
На самом деле, применяются одни и те же правила разведки. Это я вам говорю как человек, который когда-то построил в Эстонии такую вещь, как криминальная разведка. В ней действуют точно такие же правила, хотя под идеологией в ней понимают немного другое, не политическую идеологию, отношение к преступности. Но здесь тоже мотивация деньгами –самая слабая. Суммы могут быть даже большими, но человек может стать перебежчиком «на другую сторону», если дело только в деньгах.
Не могли бы вы немного рассказать о том, как был завербован Херман Симм? Вы же общались с ним в тюрьме.
Нет, я не могу об этом рассказывать, поскольку это не совсем то, что было обнародовано. Многое из того, что я узнал о Симме, я вложил в основу сериала «Предатель». В первом сезоне довольно много основано на реальных событиях. В сценарии второго сезона уже преимущественно литературная фантазия, но первый сезон посмотрите, если вас интересует Симм.