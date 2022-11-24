Обзор Rus.Postimees ⟩ За что Эстония высылала российских дипломатов

На вопросы Rus.Postimees ответил Андрес Анвельт, бывший директор центральной криминальной полиции и глава МВД, автор детективов.

Как происходит настоящая вербовка, когда сотрудник посольства кого-то «нарыбачил»?

Андрес Анвельт. Фото: Tairo Lutter

Для серьезной успешной вербовки в идеале необходимо, чтобы было три фактора. Во-первых, это идеология. Одна из возможностей – это идеологическая конфронтация со страной, в которой живет человек, которого вербуют. Он в ней «несогласный». Второе – денежная мотивация. И третье – наличие компромата. Идеальный шпион получается, когда присутствуют все три мотива, но идеология лежит в основе. Если у вас есть только один из этих трех мотивов, то велик риск, что человек выйдет из-под контроля.

Такие правила работают только в военной разведке, или в любой другой?

На самом деле, применяются одни и те же правила разведки. Это я вам говорю как человек, который когда-то построил в Эстонии такую ​​вещь, как криминальная разведка. В ней действуют точно такие же правила, хотя под идеологией в ней понимают немного другое, не политическую идеологию, отношение к преступности. Но здесь тоже мотивация деньгами –самая слабая. Суммы могут быть даже большими, но человек может стать перебежчиком «на другую сторону», если дело только в деньгах.

Не могли бы вы немного рассказать о том, как был завербован Херман Симм? Вы же общались с ним в тюрьме.

Нет, я не могу об этом рассказывать, поскольку это не совсем то, что было обнародовано. Многое из того, что я узнал о Симме, я вложил в основу сериала «Предатель». В первом сезоне довольно много основано на реальных событиях. В сценарии второго сезона уже преимущественно литературная фантазия, но первый сезон посмотрите, если вас интересует Симм.