Опрос ⟩ «Хочу, чтобы осталась, но в музеях»: таллиннцы высказались об удалении советской символики

Как вы относитесь к законопроекту об удалении советской символики и сносе памятников?

Юлия: Я считаю, что это правильно, потому что сейчас уже должна быть современная символика, и все мы знаем, какая ситуация – есть страна-агрессор.

Вячеслав: Это просто некрасиво и некультурно. Каждый нормальный человек старается жить в то время, в котором он живет. Давайте тогда сносить все подряд, все нужное и не нужное. Причем здесь памятники? Это наша история.

Вера: Воевать с памятниками – это легче всего. Они же молчат, ничего не могут сказать в ответ. Памятник пошел снес, и все.

Лена: Положительно, потому что это советское прошлое.

Миланья: Я бы вообще все советское убрала бы, потому что это сильно связывает нас с Россией, а уже никаких отношений с ней быть не может.

Анне: Да, я согласна, но нужно учитывать мнения историков культуры и архитектуры. Не так, что взять и все уничтожить. Этот вопрос гораздо шире. А все, что касается всяких танков, то да, я согласна.

Елена: Я за то, чтобы сносили. У нас в Украине сносят памятники, переименовывают название улиц, проспектов.