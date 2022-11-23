На заседании 10 ноября правительство утвердило поправки к строительному кодексу, цель которых – убрать из публичного пространства советские символы, в том числе, например, с фасадов зданий. Законопроект устанавливает требование: видимая часть здания, а также публично выставленный памятник, скульптура, статуя не должны поддерживать или оправдывать оккупационный режим. Rus.Postimees решил узнать, как к этому относятся жители Таллинна.
Опрос ⟩ «Хочу, чтобы осталась, но в музеях»: таллиннцы высказались об удалении советской символики
Как вы относитесь к законопроекту об удалении советской символики и сносе памятников?
Юлия: Я считаю, что это правильно, потому что сейчас уже должна быть современная символика, и все мы знаем, какая ситуация – есть страна-агрессор.
Вячеслав: Это просто некрасиво и некультурно. Каждый нормальный человек старается жить в то время, в котором он живет. Давайте тогда сносить все подряд, все нужное и не нужное. Причем здесь памятники? Это наша история.
Вера: Воевать с памятниками – это легче всего. Они же молчат, ничего не могут сказать в ответ. Памятник пошел снес, и все.
Лена: Положительно, потому что это советское прошлое.
Миланья: Я бы вообще все советское убрала бы, потому что это сильно связывает нас с Россией, а уже никаких отношений с ней быть не может.
Анне: Да, я согласна, но нужно учитывать мнения историков культуры и архитектуры. Не так, что взять и все уничтожить. Этот вопрос гораздо шире. А все, что касается всяких танков, то да, я согласна.
Елена: Я за то, чтобы сносили. У нас в Украине сносят памятники, переименовывают название улиц, проспектов.
Элеонора и Виктория: У человека без прошлого нет будущего. Это было в нашем прошлом, значит, его нужно просто уважать и считаться с этим. Сейчас не то, чтобы как-то помогают людям, сейчас даже памятники мешают. Наше поколение с этим не согласно. Лучше бы крест убрали (Монумент победы в Освободительной войне – прим. ред.).
Марика: Я та, у кого были родственники, которых посылали в Сибирь, поэтому не очень люблю советские памятники. Но если есть какая-то культурная или художественная ценность, тогда, конечно, ломать не надо. Зависит от памятника: некоторые советские памятники не очень красивые, и особенно я не люблю эти танки – для эстонцев это символы агрессии. Есть много людей, которые погибли в Сибири, но бессмысленно ломать памятники не нужно. Нужно с разумом относиться к этому.
Советская символика и памятники – это культурное наследие или остатки времен оккупации?
Марика: Это зависит от культурной ценности. Если солдаты похоронены в месте, где постоянно проходят люди, то для них, конечно, правильное место – это кладбище.
Вера: Любым памятником, не важно, давним или только открытым, люди хотели что-то сказать. Я не в праве решать, сковыкнуть его или оставить. Я отношусь к этому как к тому, что люди поставили в честь этого памятник, то есть для того времени это было важно, и люди это увековечили.
Что касается символики, то сейчас все очень осторожно относятся к ней. Кому-то не нравится такая символика, кому-то другая. Если какой-то части населения не нравится, то можно убрать эту символику, допустим, серп и молот, но памятник-то не виноват.
Вячеслав: Это наследие. Причем здесь оккупация? Под оккупацию здесь вообще ничего не подходит.
Миланья: Наверное, культурное наследие, поэтому и хочу, чтобы осталось, но в каких-то музеях.
Юлия: Смотря какие: есть памятники, которые реально несут информацию о том, что была оккупация, а есть обычные памятники, допустим, писателям.
Елена: Это остатки оккупации. Эти памятники не представляют никакой культурной ценности. Их нужно просто сносить.
Анне: Это зависит от того, какое было их значение. Они могут быть, но не в центре города. Меня бы это не тревожило, но мне бы это и не нравилось. Они могут быть где-то в музее. Уничтожить – это легче всего.
Кто должен заниматься этим вопросом: министерство культуры или министерство юстиции?
Вера: Сейчас такая ситуация, что и то, и то министерства должны объединиться и как-то это решить. Но не так, что тихонько ночью снести. Утром приходишь, а его сковыркнули, не предупредив и не спросив людей. Может быть, люди были бы против, а памятника уже нет.
Анне: Обязательно вместе. Не так, чтобы решало только одно.
Марика: И министерство культуры, и министерство юстиции, и, может быть, даже министерство обороны. Все вместе: и художники, и искусствоведы.
Елена: Министерство культуры. Они должны сносить их и оставлять их в каких-то определенных местах. То, что было в истории, остается историей. Им место в музее.
Вячеслав: Мы же живем в правовом государстве, значит, все должно быть сделано по-правовому.