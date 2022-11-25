Путин поручил создать ресурс с данными граждан РФ, которые состоят на воинском учете, сообщает в своем телеграм-канале «Медуза».
Путин поручил создать ресурс с данными некоторых граждан: это может затронуть и жителей Эстонии
Указ Путина опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу такой ресурс должен быть создан до 1 апреля 2024 года.
На этом портале, следует из указа, должны быть собраны данные о всех гражданах РФ, которые состоят или должны состоять на воинском учете. Исключение – данные офицеров Службы внешней разведки и ФСБ в запасе.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину, что в России завершены мобилизационные мероприятия, при этом указ о завершении мобилизации так и не был подписан. В Кремле заявили, что отдельный указ президента не нужен, а «точка поставлена». Разбор «Медузы» показал, что без соответствующего указа мобилизация не завершена.
Департамент полиции и погранохраны Эстонии подсчитал количество мужчин в Эстонии, которые теоретически могут быть призваны в российскую армию.
«По состоянию на 15 ноября 2022 года действительные временные ВНЖ имеет 10 061 гражданин РФ, из них 4084 – это мужчины старше 18 лет. Долгосрочные ВНЖ в Эстонии имеют 76 086 граждан РФ, из них 33 007 – мужчины старше 18 лет», – сообщили Rus.Postimees в Департаменте полиции и погранохраны (PPA) после того, как Владимир Путин легализовал службу в армии России для иностранцев, лиц с двойным гражданством и видами на жительство в иностранных государствах. Подробнее читайте здесь.