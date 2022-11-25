Путин поручил создать ресурс с данными некоторых граждан: это может затронуть и жителей Эстонии

Указ Путина опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу такой ресурс должен быть создан до 1 апреля 2024 года.

На этом портале, следует из указа, должны быть собраны данные о всех гражданах РФ, которые состоят или должны состоять на воинском учете. Исключение – данные офицеров Службы внешней разведки и ФСБ в запасе.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину, что в России завершены мобилизационные мероприятия, при этом указ о завершении мобилизации так и не был подписан. В Кремле заявили, что отдельный указ президента не нужен, а «точка поставлена». Разбор «Медузы» показал, что без соответствующего указа мобилизация не завершена.

Департамент полиции и погранохраны Эстонии подсчитал количество мужчин в Эстонии, которые теоретически могут быть призваны в российскую армию.