Хыбемяги о «крышевых»: если во всей корзине было всего два гнилых яблока – это не так плохо

Журналисты начали беседу с темы так называемых крышевых денег: в этом году пособий было больше, чем обычно. Меэритс отметил, что, вероятно, при распределении пособий члены Рийгикогу уделяю много внимания тому, как это повлияет на количество их голосов и местную популярность.

«Можно наивно сказать: пусть у тех, кто каким-то образом определяет жизнь, будет немного рождественского чуда. В общем-то, поддержку получили те, кому она нужна», – подумал Рууссаар.

Он добавил, что для него остается нерешенным вопрос, как интерпретировать поддержку, которую разделяет член Рийгикогу, с его личными интересами:

«Есть несколько членов Рийгикогу, которые баллотируются в каком-то регионе и специально направляют крышевые деньги на какие-то предприятия в этом регионе. Я вовсе не хочу сказать, что эти НКО и спортивные клубы не нуждаются в деньгах. Конечно, нуждаются. Но Эстония все-таки такая маленькая страна, откуда возникает это личное понимание или где проходит линия личных интересов?»

«Если бы я был членом Рийгикогу, то смог бы дать пособие своему бывшему однокласснику, основателю НКО "Лохматый пес", который проживает вне Таллинна?» – спросил Рууссаар, на что Хыбемяги ответил, что для этого нужно внимательно изучить пункты системы крышевых денег.

«Эта система по существу аннулирует все твои хитрые вопросы. Да, можно, но надо что-то поддерживать и представить финансовый отчет за год», – добавил Хыбемяги.