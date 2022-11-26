В субботней программе Keskpäevatund на радио Kuku Прийт Хыбемяги, Хельдур Меэритс и Айнар Рууссаар обсудили вопросы крышевых денег, расширения стрельбища Нурсипалу, рейтинга школ, советских памятников и избирательных списков.
Хыбемяги о «крышевых»: если во всей корзине было всего два гнилых яблока – это не так плохо
Журналисты начали беседу с темы так называемых крышевых денег: в этом году пособий было больше, чем обычно. Меэритс отметил, что, вероятно, при распределении пособий члены Рийгикогу уделяю много внимания тому, как это повлияет на количество их голосов и местную популярность.
«Можно наивно сказать: пусть у тех, кто каким-то образом определяет жизнь, будет немного рождественского чуда. В общем-то, поддержку получили те, кому она нужна», – подумал Рууссаар.
Он добавил, что для него остается нерешенным вопрос, как интерпретировать поддержку, которую разделяет член Рийгикогу, с его личными интересами:
«Есть несколько членов Рийгикогу, которые баллотируются в каком-то регионе и специально направляют крышевые деньги на какие-то предприятия в этом регионе. Я вовсе не хочу сказать, что эти НКО и спортивные клубы не нуждаются в деньгах. Конечно, нуждаются. Но Эстония все-таки такая маленькая страна, откуда возникает это личное понимание или где проходит линия личных интересов?»
«Если бы я был членом Рийгикогу, то смог бы дать пособие своему бывшему однокласснику, основателю НКО "Лохматый пес", который проживает вне Таллинна?» – спросил Рууссаар, на что Хыбемяги ответил, что для этого нужно внимательно изучить пункты системы крышевых денег.
«Эта система по существу аннулирует все твои хитрые вопросы. Да, можно, но надо что-то поддерживать и представить финансовый отчет за год», – добавил Хыбемяги.
Меэритс сказал, что у распределения крышевых денег есть и неожиданные преимущества: «Мы узнали, что в Рийгикогу есть член Партии реформ Сулев Каннимяэ, о котором раньше никто не слышал. Но так как он решил направить свою поддержку в те места, которые неподсредственно связаны с ним же, то, естественно, это привлекло к себе внимание».
«Как-то Каннимяэ удалось провернуть этот веселый трюк. Он отправил деньги в два места: в одном у него была дача, в другом – постоянное место проживания. И это все для установки уличного освещения, а самоуправление об этом ничего не слышало», – заявил Хыбемяги. «К счастью, Партия реформ вовремя ухватилась за хвост и сказала "друг мой, так дело не пойдет"».
Кроме того, Рууссаар отметил, что, поскольку некоммерческие организации и фонды представили годовые отчеты, список их пособий был довольно длинным.
По словам ведущих, интересных моментов было куда больше. «Обычно парламентские партии не приходят к согласию по развитию одних и тех же проектов. А на этот раз пришли. Из нескольких политических партий больше всего денег получила НКО Miikaeli Ühendus вместе со своим целевым учреждением: в общей сложности они получили почти 100 000 евро. Приятно, что политические партии, которые бесконечно спорят друг с другом, все же сходятся во мнении, что образование нужно поддерживать», – сказал Хыбемяги.
«Теперь, вопрос заключается в том, следует ли квалифицировать деньги, поступившие в НКО Miikaeli Ühendus как деньги, отданные на образование, или деньги, отданные религиозной организации», – задался вопросом Меэритс.
Далее они сказали, что в списке есть и другие видные персонажи. «Михаил Стальнухин, который дал 5000 евро Нарвской НКО "Память". Да, он уже не член Центристской партии, но ничего не поделаешь. Судя по его выступлениям, по его действиям, он типичный центрист, стремящийся к русским голосам времен, когда партию возглавлял Эдгар Сависаар. Это мое личное мнение», – сказал Рууссаар.
«Но если в этой большой корзине было лишь два гнилых яблока – это уже неплохо, не так ли? Мне на самом деле нравится тот факт, что постоянная критика крышевых денег смогла создать вполне разумную систему их распределения», – сказал Хыбемяги.
Меэритс продолжил: «Об этих гнилых яблоках. Был еще план передать деньги Эстонской православной церкви Московского патриархата. Я надеюсь, что у коалиции хватит яиц, чтобы наконец вычеркнуть "Память" и церковь Московского патриархата из этого списка».