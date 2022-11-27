Кылварт на вручении кинопремии PÖFF: наш сосед – Адольф

На этот раз главный приз кинофестиваля «Темные ночи» впервые получил фильм, связанный с Эстонией: «Поездка с мамой» – это черная комедия исландского режиссера Хильмара Оддссона, созданная в сотрудничестве с эстонскими кинематографистами.

К Гран-при полагается денежная премия в размере 20 000 евро, которую вручал мэр Таллинна Михаил Кылварт. Свою речь он начал с упоминания одного из лучших фильмов фестиваля «Мой сосед Адольф» и отсылки к нынешней войне, которую развернула Россия против Украины.

Михаил Кылварт вручает денежную премию. Фото: PÖFF/Erlend Štaub

«Израиль не является для нас соседним государством, но в нынешней реальности можно сказать, что наш сосед – Адольф, – сказал Кылварт и сделал многозначительную паузу в ожидании реакции гостей фестиваля. – Но сегодня на PÖFF эта страна (Израиль – прим.ред.) стала для нас ближе. Первый премьер-министр Израиля, основатель государства [Давид] Бен-Гурион когда-то сказал, что для того, чтобы в Израиле быть реалистом, надо верить в чудеса. Если вы позволите, добавлю от себя: для того, чтобы кино могло отражать реальность, надо создавать чудеса. Для меня сегодня особая честь и возможность поблагодарить создателей фильмов и организаторов фестиваля за чудеса. Спасибо!»

Также в конце своей речи Кылварт напомнил, что на церемонии в прошлом году он сказал, что в Таллинне обязательно будет построен киногородок. «Теперь я могу подтвердить, что это маленькое чудо свершится в следующем году», – завершил свою речь мэр города.

После начала российского вторжения в Украину Владимира Путина стали часто сравнивать с Адольфом Гитлером.

Фильм режиссера Леона Прудовского «Мой сосед Адольф» был показан на открытии кинофестиваля. Действие происходит в Южной Америке в 1960 году. Герой картины Марек Польски, единственный из всей своей большой семьи выживший в Холокосте, подозревает, что поселившийся в соседнем доме немец Херманн Херцог на самом деле – скрывшийся от возмездия Гитлер. В этом фильме есть и трагизм, и эксцентриада, и тайна, которая раскрывается неожиданно для зрителя.