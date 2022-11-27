Трагическое ДТП вблизи границы: погиб водитель автобуса из Эстонии

Как сообщает транспортная компания, это был не рейсовый автобус, а заказной. Водитель, который был за рулем, скончался на месте, второго водителя автобуса доставили в больницу с переломом ноги. По словам выжившего водителя, выехавший навстречу грузовик не справился с управлением и въехал в автобус с водительской стороны. Состояние дороги на месте аварии было очень плохим из-за снегопада.