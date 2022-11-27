В субботу вечером в Латвии в Айнажи на Таллиннском шоссе в ДТП попал автобус MK Autobuss, погиб сидевший за рулем водитель из Эстонии.
Трагическое ДТП вблизи границы: погиб водитель автобуса из Эстонии
Как сообщает транспортная компания, это был не рейсовый автобус, а заказной. Водитель, который был за рулем, скончался на месте, второго водителя автобуса доставили в больницу с переломом ноги. По словам выжившего водителя, выехавший навстречу грузовик не справился с управлением и въехал в автобус с водительской стороны. Состояние дороги на месте аварии было очень плохим из-за снегопада.
Авария произошла в 19:20 на дороге Рига-Айнажи недалеко от эстонской границы. Три человека получили серьезные травмы, еще 23 человека получили легкие травмы. Помимо латвийской спасательной службы, на место прибыли семь бригад скорой помощи из Эстонии.
С места происшествия пострадавшие были доставлены в Видземскую больницу, Пярнускую больницу и Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу. Подробнее об этом трагедии читайте здесь.