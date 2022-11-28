«Спасибо тебе огромное, незнакомец!» Мать благодарит спасителя чуть не утонувшей дочери

Без помощи молодого человека, на счастье проходившего в это время мимо, спастись ребенку вряд ли удалось бы.

Сегодня в редакцию Rus.Postimees написала мама девочки. Она очень хочет поблагодарить парня, спасшего ее дочь. Публикуем письмо матери в полном объеме:

Все говорят война – это страшно. Страшны ее последствия: видеть своих детей испуганными, а еще хуже – видеть их смерть. В марте этого года я увезла детей в безопасное место, в прекрасный город Пярну. Моя одиннадцатилетняя дочь полюбила этот город, нашла себе друзей. Она никогда в жизни не попадала в такое «приключение», какое случилось 25 ноября. С подругой они хотели проверить лед, она нагнулась и, поскользнувшись, оказалась в воде.

Как сказали местные жители, глубина в этом месте – около 7 метров. Я не знаю, чтобы было, если бы не парень, который проходил мимо. Услышав крики о помощи, он побежал к моей дочке, вытащил ее из холодной воды и сказал идти в библиотеку – в теплое место, она расположена в 50 метрах от речки.

Хочу сказать спасибо тебе огромное, незнакомец! Спасибо, что не прошел мимо, что хватило сил, что побежал на помощь! Жизнь человека дорогого стоит, жизнь детей бесценна. Не знаю, сколько тебе лет, но желаю тебе счастливой дороги в жизни, хочу, чтобы ты много улыбался, и еще много-много чего хочется пожелать, но не хватит места в газете. Спасибо человеческое и огромное!